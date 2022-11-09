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Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
При прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра, доложил командующий Объединенной группировкой войск РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:48
2022-11-09T18:48
2022-11-09T18:48
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
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каховская гэс
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. При прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны России Сергею Шойгу, говоря о причинах предложения перебросить войска на левый берег.Ранее он заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
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Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
Суровикин объяснил необходимость отвода войск угрозой изоляции на правом берегу Днепра