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Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/plotina-1830329818.html
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
При прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра, доложил командующий Объединенной группировкой войск РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:48
2022-11-09T18:48
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
оон
в мире
украина
каховская гэс
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. При прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны России Сергею Шойгу, говоря о причинах предложения перебросить войска на левый берег.Ранее он заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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сергей суровикин, сергей шойгу, россия, оон, в мире, украина, каховская гэс, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, ООН, В мире, Украина, Каховская ГЭС, Днепр (река)
18:48 09.11.2022
 
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра

Суровикин объяснил необходимость отвода войск угрозой изоляции на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. При прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны России Сергею Шойгу, говоря о причинах предложения перебросить войска на левый берег.
"В случае, если Киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр", - сказал Суровикин.
Ранее он заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияООНВ миреУкраинаКаховская ГЭСДнепр (река)
 
 
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