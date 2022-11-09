https://ria.ru/20221109/plotina-1830317986.html

Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину

Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину

Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:11

2022-11-09T18:11

2022-11-09T18:21

специальная военная операция на украине

киев

сергей суровикин

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сергей шойгу

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каховская гэс

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24"."К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.

https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, сергей суровикин, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, каховская гэс