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Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:11
2022-11-09T18:11
2022-11-09T18:21
специальная военная операция на украине
киев
сергей суровикин
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
каховская гэс
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24"."К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:11 09.11.2022 (обновлено: 18:21 09.11.2022)
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
Суровикн: более мощная атака на Каховскую плотину приведет к значительным жертвам