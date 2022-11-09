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Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/plotina-1830317986.html
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:11
2022-11-09T18:21
специальная военная операция на украине
киев
сергей суровикин
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
каховская гэс
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24"."К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
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киев, сергей суровикин, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Суровикин, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия, Каховская ГЭС
18:11 09.11.2022 (обновлено: 18:21 09.11.2022)
 
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину

Суровикн: более мощная атака на Каховскую плотину приведет к значительным жертвам

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке . Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24".
"К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.
Херсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей СуровикинУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуРоссияКаховская ГЭС
 
 
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