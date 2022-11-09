https://ria.ru/20221109/peskov-1830166189.html
Песков посетил Луганск
Песков посетил Луганск - РИА Новости, 09.11.2022
Песков посетил Луганск
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:26
2022-11-09T11:26
2022-11-09T13:07
специальная военная операция на украине
луганск
дмитрий песков
сергей кириенко
политика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".Как заявлял в конце мая сам Песков, российские политики ездят в Донбасс по индивидуальным планам, это зависит от целесообразности и необходимости. Такие поездки не могут быть праздными, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220811/medvedev-1809017059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, дмитрий песков, сергей кириенко, политика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко, Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".
"Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову. — Прим. ред.). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — пояснил Кириенко.
Как заявлял в конце мая сам Песков, российские политики ездят в Донбасс по индивидуальным планам, это зависит от целесообразности и необходимости. Такие поездки не могут быть праздными, подчеркнул он.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.