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Песков посетил Луганск - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/peskov-1830166189.html
Песков посетил Луганск
Песков посетил Луганск - РИА Новости, 09.11.2022
Песков посетил Луганск
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:26
2022-11-09T13:07
специальная военная операция на украине
луганск
дмитрий песков
сергей кириенко
политика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".Как заявлял в конце мая сам Песков, российские политики ездят в Донбасс по индивидуальным планам, это зависит от целесообразности и необходимости. Такие поездки не могут быть праздными, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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луганск, дмитрий песков, сергей кириенко, политика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко, Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:26 09.11.2022 (обновлено: 13:07 09.11.2022)
 
Песков посетил Луганск

Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск для проведения программы обучения СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".

"Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову. — Прим. ред.). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — пояснил Кириенко.

Как заявлял в конце мая сам Песков, российские политики ездят в Донбасс по индивидуальным планам, это зависит от целесообразности и необходимости. Такие поездки не могут быть праздными, подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскДмитрий ПесковСергей КириенкоПолитикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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