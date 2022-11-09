https://ria.ru/20221109/peskov-1830166189.html

Песков посетил Луганск

Песков посетил Луганск - РИА Новости, 09.11.2022

Песков посетил Луганск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:26

2022-11-09T11:26

2022-11-09T13:07

специальная военная операция на украине

луганск

дмитрий песков

сергей кириенко

политика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Донбассе поделился азами своей работы с местными журналистами и чиновниками, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание".Как заявлял в конце мая сам Песков, российские политики ездят в Донбасс по индивидуальным планам, это зависит от целесообразности и необходимости. Такие поездки не могут быть праздными, подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220811/medvedev-1809017059.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганск, дмитрий песков, сергей кириенко, политика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр