12:47 09.11.2022 (обновлено: 14:10 09.11.2022)
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
Работа артиллеристов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности", — отметил врио руководителя региона.
Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки ВСУ потеряли около 90 военнослужащих в двух неудачных попытках контратаковать в направлении Павловки и Новомихайловки.
Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что "потери есть", но "отряд строй держит".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.