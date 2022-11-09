https://ria.ru/20221109/pavlovka-1830193260.html

Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки - РИА Новости, 09.11.2022

Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:47

2022-11-09T12:47

2022-11-09T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки ВСУ потеряли около 90 военнослужащих в двух неудачных попытках контратаковать в направлении Павловки и Новомихайловки.Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что "потери есть", но "отряд строй держит".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221109/donetsk-1830193380.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, днр, украина