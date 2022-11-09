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Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/pavlovka-1830193260.html
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки - РИА Новости, 09.11.2022
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:47
2022-11-09T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
днр
украина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки ВСУ потеряли около 90 военнослужащих в двух неудачных попытках контратаковать в направлении Павловки и Новомихайловки.Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что "потери есть", но "отряд строй держит".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221109/donetsk-1830193380.html
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в мире, денис пушилин, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, ДНР, Украина
12:47 09.11.2022 (обновлено: 14:10 09.11.2022)
 
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

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Работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка, в частности", — отметил врио руководителя региона.

Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки ВСУ потеряли около 90 военнослужащих в двух неудачных попытках контратаковать в направлении Павловки и Новомихайловки.
Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что "потери есть", но "отряд строй держит".
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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