https://ria.ru/20221109/otsenka-1830133238.html

Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена

Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена - РИА Новости, 09.11.2022

Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена

Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей Конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики президента Джо Байдена, заявил РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:14

2022-11-09T09:14

2022-11-09T09:46

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

сша

джо байден

сергей цеков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей Конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики президента Джо Байдена, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков."По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в Палате представителей конгресса, это свидетельствует о том, что политика (президента США Джо) Байдена за предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно", - сказал сенатор.По его словам, в этом случае ошибки действующего президента сказываются на результатах выборов Демократической партии.Сенатор также считает, что в случае победы республиканцев Байдену оставшиеся два года будет работать сложно, "обеспечивать финансовую сторону его инициатив". Парламентарий также выразил мнение, что при таком раскладе политических сил США будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша, джо байден, сергей цеков