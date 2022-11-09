Рейтинг@Mail.ru
Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/otsenka-1830133238.html
Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена
Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена - РИА Новости, 09.11.2022
Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена
Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей Конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики президента Джо Байдена, заявил РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:14
2022-11-09T09:46
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сша
джо байден
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050497_0:249:3042:1960_1920x0_80_0_0_ea50013fa03a875510d5cd128e40d699.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей Конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики президента Джо Байдена, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков."По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в Палате представителей конгресса, это свидетельствует о том, что политика (президента США Джо) Байдена за предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно", - сказал сенатор.По его словам, в этом случае ошибки действующего президента сказываются на результатах выборов Демократической партии.Сенатор также считает, что в случае победы республиканцев Байдену оставшиеся два года будет работать сложно, "обеспечивать финансовую сторону его инициатив". Парламентарий также выразил мнение, что при таком раскладе политических сил США будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050497_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7673992a2a94e319e105f2bc10bb1237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша, джо байден, сергей цеков
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, США, Джо Байден, Сергей Цеков
09:14 09.11.2022 (обновлено: 09:46 09.11.2022)
 
Цеков считает, что выборы в США продемонстрируют оценку политики Байдена

Сенатор Цеков: большинство у республиканцев станет отрицательной оценкой политики Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПромежуточные выборы в конгресс в США
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Промежуточные выборы в конгресс в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей Конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики президента Джо Байдена, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
"По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в Палате представителей конгресса, это свидетельствует о том, что политика (президента США Джо) Байдена за предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно", - сказал сенатор.
По его словам, в этом случае ошибки действующего президента сказываются на результатах выборов Демократической партии.
Сенатор также считает, что в случае победы республиканцев Байдену оставшиеся два года будет работать сложно, "обеспечивать финансовую сторону его инициатив". Парламентарий также выразил мнение, что при таком раскладе политических сил США будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
Итоги промежуточных выборов в США - 2022СШАДжо БайденСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала