https://ria.ru/20221109/otpevanie-1830102132.html

Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея

Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022

Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:29

2022-11-09T00:29

2022-11-09T00:29

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 8:00 у гроба будет читаться Евангелие. В 8:00 начнется заупокойная литургия, которую возглавит первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). После этого, в 11:00, начнется отпевание, которое проведет патриарх Кирилл.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".

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