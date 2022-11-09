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Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221109/otpevanie-1830102132.html
Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея
Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022
Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:29
2022-11-09T00:29
религия
михаил васильев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
вахтанг кипшидзе
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украина
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 8:00 у гроба будет читаться Евангелие. В 8:00 начнется заупокойная литургия, которую возглавит первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). После этого, в 11:00, начнется отпевание, которое проведет патриарх Кирилл.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
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михаил васильев, патриарх кирилл (владимир гундяев), вахтанг кипшидзе, москва, россия, украина, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр
Религия, Михаил Васильев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Вахтанг Кипшидзе, Москва, Россия, Украина, Русская православная церковь, Ситуация в ДНР и ЛНР
00:29 09.11.2022
 
Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея

Патриарх Кирилл отпоет в храме Христа Спасителя погибшего на Украине протоиерея

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя в Москве
Вид на храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит в столичном храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Отец Михаил был человеком, в котором была неиссякаемая сила жизни. Он делился ею со всеми, кого знал и с кем встречался. Поэтому сложно сейчас смириться с тем, что его больше нет. Да мы и не смиряемся, потому что у Бога все живы, и героическая смерть отца Михаила не только не отменяет, а лишь укрепляет нашу веру в это", – заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, знавший отца Михаила лично.
Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 8:00 у гроба будет читаться Евангелие. В 8:00 начнется заупокойная литургия, которую возглавит первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). После этого, в 11:00, начнется отпевание, которое проведет патриарх Кирилл.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 22:46Религия
Протоиерей Михаил Васильев достоин звания Героя России, считают в РПЦ
 
РелигияМихаил ВасильевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Вахтанг КипшидзеМоскваРоссияУкраинаРусская православная церковьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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