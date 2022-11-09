https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830359457.html
Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции
Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции - РИА Новости, 09.11.2022
Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, признавшись, что... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:49
2022-11-09T20:49
2022-11-09T22:58
наука
общество
владимир путин
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
наука
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, признавшись, что для неподготовленного человека это сложно.Глава государства смог увидеть операцию во время посещения Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Наблюдая за хирургическим вмешательством, президент перекрестил двери операционной."Впечатлила, конечно, первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге, при этом пациенты находятся в сознании, что как-то воспринимается… сложно для неподготовленного человека", - сказал Путин, поздравляя сотрудников ФМБА. "И с пациентами можно общаться, я видел это своими глазами - как пациент общается с врачом, доктором, чтобы, как объяснили, сохранить зоны, ответственные за речь, эмоции", - добавил он.
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общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), наука
Наука, Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Наука
20:49 09.11.2022 (обновлено: 22:58 09.11.2022)
Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции
Путин об увиденной гибридной операции на мозге: сложно для неподготовленного человека
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, признавшись, что для неподготовленного человека это сложно.
Глава государства смог увидеть операцию во время посещения Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА
). Наблюдая за хирургическим вмешательством, президент перекрестил двери операционной.
"Впечатлила, конечно, первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге, при этом пациенты находятся в сознании, что как-то воспринимается… сложно для неподготовленного человека", - сказал Путин, поздравляя сотрудников ФМБА.
"И с пациентами можно общаться, я видел это своими глазами - как пациент общается с врачом, доктором, чтобы, как объяснили, сохранить зоны, ответственные за речь, эмоции", - добавил он.