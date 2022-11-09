https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830359457.html

Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции

Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции - РИА Новости, 09.11.2022

Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, признавшись, что... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:49

2022-11-09T20:49

2022-11-09T22:58

наука

общество

владимир путин

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

наука

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденной гибридной операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, признавшись, что для неподготовленного человека это сложно.Глава государства смог увидеть операцию во время посещения Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Наблюдая за хирургическим вмешательством, президент перекрестил двери операционной."Впечатлила, конечно, первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге, при этом пациенты находятся в сознании, что как-то воспринимается… сложно для неподготовленного человека", - сказал Путин, поздравляя сотрудников ФМБА. "И с пациентами можно общаться, я видел это своими глазами - как пациент общается с врачом, доктором, чтобы, как объяснили, сохранить зоны, ответственные за речь, эмоции", - добавил он.

https://ria.ru/20221109/fmba-1830351734.html

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общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), наука