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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 09.11.2022
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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 09.11.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:35
2022-11-09T10:35
в мире
армения
азербайджан
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы."Восьмого ноября с 18.40 до 2.20 (с 17.40 до 1.20 мск) 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении… с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского и Товузского районов (оба на границе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.По данным минобороны, обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221108/dogovor-1829843506.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
10:35 09.11.2022
 
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявила об обстреле позиций страны на границе с Арменией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАзербайджанские военнослужащие
Азербайджанские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы.
"Восьмого ноября с 18.40 до 2.20 (с 17.40 до 1.20 мск) 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении… с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского и Товузского районов (оба на границе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
По данным минобороны, обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 06:39
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США
Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
7 ноября, 12:48
В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации
 
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