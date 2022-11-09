https://ria.ru/20221109/obstrely-1830152729.html
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 09.11.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:35
2022-11-09T10:35
2022-11-09T10:35
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армения
азербайджан
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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы."Восьмого ноября с 18.40 до 2.20 (с 17.40 до 1.20 мск) 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении… с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского и Товузского районов (оба на границе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.По данным минобороны, обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221108/dogovor-1829843506.html
https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявила об обстреле позиций страны на границе с Арменией
БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на двух направлениях армяно-азербайджанской границы.
"Восьмого ноября с 18.40 до 2.20 (с 17.40 до 1.20 мск) 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении… с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского и Товузского районов (оба на границе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
По данным минобороны, обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.
Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном
) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России
, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД.