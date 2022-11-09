https://ria.ru/20221109/nvp-1830289228.html

Школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса

Школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса - РИА Новости, 09.11.2022

Школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса

Школы смогут самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки (НВП), следует из информационной справки от Минпросвещения на запрос первого замглавы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:57

2022-11-09T16:57

2022-11-09T17:51

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

яна лантратова

госдума рф

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Школы смогут самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки (НВП), следует из информационной справки от Минпросвещения на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Как указывается в документе, в проект федеральных общеобразовательных программ (ФООП) для школ предлагается внести основы обороны государства, военно-профессиональной деятельности и элементы НВП. Но учебные заведения смогут по своему усмотрению и с учетом специфики образовательной программы, потребностей и интересов школьников и их родителей "принять решение о включении в учебный план учебных предметов и курсов, посвященных изучению НВП".Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию одобрило программы учебного предмета "Основы военной подготовки" и учебного курса "Основы военно-морской подготовки", отмечается в документе. Первый может изучаться как с пятого по девятый класс, так и с десятого по 11 класс по часу в неделю, а также предусматривать полевые занятия для десятых классов общим сроком в 12 учебных дней. На предмет отведено 335 часов на весь период обучения.Курс по основам военно-морской подготовки также может изучаться в школах пять лет с пятого по девятый класс (174 часа) и с десятого по 11 классы (69 часов).О том, что ведомство разрабатывает школьный курс по НВП, стало известно накануне. Как рассказал сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, НВП появится в учебных заведения со следующего учебного года.Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять на изучение предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.

https://ria.ru/20221109/podgotovka-1830200408.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/podgotovka-1829899929.html

https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), яна лантратова, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование