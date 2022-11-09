https://ria.ru/20221109/novyygod-1830180726.html

Туроператоры рассказали, куда полетят россияне на Новый год

Туроператоры рассказали, куда полетят россияне на Новый год - РИА Новости, 09.11.2022

Туроператоры рассказали, куда полетят россияне на Новый год

Благодаря расширению авиаперевозок россияне начали активнее покупать путевки на зимний период в страны Южной и Юго-Восточной Азии, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:57

2022-11-09T15:57

2022-11-09T15:57

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новости - туризм

таиланд

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Благодаря расширению авиаперевозок россияне начали активнее покупать путевки на зимний период в страны Южной и Юго-Восточной Азии, рассказали РИА Новости представители отрасли."Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия и Индонезия — самые востребованные направления у россиян на Новый год. Спрос по ним очень высокий. Наиболее выражен рост там, где раньше было мало вариантов перевозки и недавно появились прямые и чартерные рейсы", — отметили в пресс-службе Fun&Sun.По данным "Интуриста", спрос на страны юга и юго-востока Азии увеличивается с начала ноября. В Tez Tour уточнили, что интерес к Таиланду с начала осени вырос в четыре раза.В компаниях добавили, что россияне покупают туры как за пару недель до поездки, так и за несколько месяцев. При этом большая доля бронирований приходится на новогодние даты. Средняя продолжительность путешествия — 12-15 дней.По данным Tez Tour, стоимость недельных туров в отель три звезды в Таиланде в декабре начинается от 67,8 тысячи рублей на одного, а на Новый год — от 87 тысяч. Аналогичные путевки на Шри-Ланку стоят от 71 тысячи рублей в декабре и от 97,6 тысячи — на январских каникулах.

https://ria.ru/20221029/otdykh-1827219416.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, шри-ланка, индия, tez tour, интурист, аэрофлот, туризм, туристы, новый год