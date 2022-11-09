https://ria.ru/20221109/nato-1830284846.html
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:46
2022-11-09T16:46
2022-11-09T16:46
в мире
эммануэль макрон
франция
нато
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду президент республики Эммануэль Макрон."В альянсе мы продолжим играть роль образцового союзника, который способен гарантировать роль "рамочной нации" и вносить свой вклад, если потребуется, в оборону восточного фланга Европы", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец в своих соцсетях.По его словам, это необходимо "для будущего европейского проекта". Как отметил французский лидер, Франция должна оставаться "независимой и уважаемой державой", с "атлантическими корнями", которая представляет собой "надежного партнера в сохранении многосторонности и международного права".Макрон также заявил о необходимости расширения сотрудничества Франции с другими европейскими партнерами. "Нам необходимо вступить в новые партнерские отношения с Италией, Грецией и Хорватией и двигаться вперед со странами Балтии к новым формам сотрудничества", - отметил французский президент.
https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон
Макрон заявил, что Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО