https://ria.ru/20221109/nato-1830284846.html

Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон

Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022

Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон

Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:46

2022-11-09T16:46

2022-11-09T16:46

в мире

эммануэль макрон

франция

нато

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду президент республики Эммануэль Макрон."В альянсе мы продолжим играть роль образцового союзника, который способен гарантировать роль "рамочной нации" и вносить свой вклад, если потребуется, в оборону восточного фланга Европы", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец в своих соцсетях.По его словам, это необходимо "для будущего европейского проекта". Как отметил французский лидер, Франция должна оставаться "независимой и уважаемой державой", с "атлантическими корнями", которая представляет собой "надежного партнера в сохранении многосторонности и международного права".Макрон также заявил о необходимости расширения сотрудничества Франции с другими европейскими партнерами. "Нам необходимо вступить в новые партнерские отношения с Италией, Грецией и Хорватией и двигаться вперед со странами Балтии к новым формам сотрудничества", - отметил французский президент.

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

франция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, нато