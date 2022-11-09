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Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022
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Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:46
2022-11-09T16:46
в мире
эммануэль макрон
франция
нато
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду президент республики Эммануэль Макрон."В альянсе мы продолжим играть роль образцового союзника, который способен гарантировать роль "рамочной нации" и вносить свой вклад, если потребуется, в оборону восточного фланга Европы", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец в своих соцсетях.По его словам, это необходимо "для будущего европейского проекта". Как отметил французский лидер, Франция должна оставаться "независимой и уважаемой державой", с "атлантическими корнями", которая представляет собой "надежного партнера в сохранении многосторонности и международного права".Макрон также заявил о необходимости расширения сотрудничества Франции с другими европейскими партнерами. "Нам необходимо вступить в новые партнерские отношения с Италией, Грецией и Хорватией и двигаться вперед со странами Балтии к новым формам сотрудничества", - отметил французский президент.
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в мире, эммануэль макрон, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО
16:46 09.11.2022
 
Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО, заявил Макрон

Макрон заявил, что Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция продолжит играть роль образцового союзника НАТО и, если потребуется, готова участвовать в укреплении обороны восточного фланга Европы, заявил в среду президент республики Эммануэль Макрон.
"В альянсе мы продолжим играть роль образцового союзника, который способен гарантировать роль "рамочной нации" и вносить свой вклад, если потребуется, в оборону восточного фланга Европы", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец в своих соцсетях.
По его словам, это необходимо "для будущего европейского проекта". Как отметил французский лидер, Франция должна оставаться "независимой и уважаемой державой", с "атлантическими корнями", которая представляет собой "надежного партнера в сохранении многосторонности и международного права".
Макрон также заявил о необходимости расширения сотрудничества Франции с другими европейскими партнерами. "Нам необходимо вступить в новые партнерские отношения с Италией, Грецией и Хорватией и двигаться вперед со странами Балтии к новым формам сотрудничества", - отметил французский президент.
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В миреЭммануэль МакронФранцияНАТО
 
 
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