https://ria.ru/20221109/napitki-1830190866.html
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом - РИА Новости, 09.11.2022
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил перенос с 1 января на 1 июля 2023 года начало обложения сахаросодержащих напитков акцизом в размере 7 рублей за... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:40
2022-11-09T12:40
2022-11-09T13:02
экономика
госдума рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил перенос с 1 января на 1 июля 2023 года начало обложения сахаросодержащих напитков акцизом в размере 7 рублей за литр, эта новация в соответствующих законодательных поправках.Бюджетный комитет при подготовке ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта, вносящего различные изменения в Налоговый кодекс, поддержал поправку, которая переносит на полгода введение акциза на сладкие напитки и уточняет их понятие.Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита), "в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка". При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна быть более 1,2%.При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствие с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.Из-под действия акциза выведен также квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы.
https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html
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экономика, госдума рф, евразийский экономический союз
Экономика, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
12:40 09.11.2022 (обновлено: 13:02 09.11.2022)
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
Сахаросодержащие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом в размере семь рублей на литр
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил перенос с 1 января на 1 июля 2023 года начало обложения сахаросодержащих напитков акцизом в размере 7 рублей за литр, эта новация в соответствующих законодательных поправках.
Бюджетный комитет при подготовке ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта, вносящего различные изменения в Налоговый кодекс, поддержал поправку, которая переносит на полгода введение акциза на сладкие напитки и уточняет их понятие.
Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита), "в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка". При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна быть более 1,2%.
При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствие с правом Евразийского экономического союза
, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.
Из-под действия акциза выведен также квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.
Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы.