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Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно - РИА Новости, 09.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221109/nagrada-1830183203.html
Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно
Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно - РИА Новости, 09.11.2022
Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:13
2022-11-09T13:02
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
россия
власиха
москва
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно, такое награждение происходит впервые, передает корреспондент РИА Новости из храма Христа Спасителя, где идет отпевание священника.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".Патриарх огласил грамоту о награждении перед началом отпевания протоиерея."За жертвенное служение Церкви и Отечеству протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области, удостаивается Ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно. Аксиос (греч. "достоин" - ред.)!" - сказал патриарх перед тем, как начать отпевание.Церковь, подчеркнул он, по-особому относится к тем священнослужителям, которые плечом к плечу с воинами защищают Родину.Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие.Начавшуюся в 8:00 заупокойную литургию, после которой патриарх начал отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.
https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html
https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, россия, власиха, москва, ракетные войска стратегического назначения, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Россия, Власиха, Москва, Ракетные войска стратегического назначения, Русская православная церковь, Московский Патриархат
12:13 09.11.2022 (обновлено: 13:02 09.11.2022)
 
Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно

Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ Славы и Чести посмертно

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно, такое награждение происходит впервые, передает корреспондент РИА Новости из храма Христа Спасителя, где идет отпевание священника.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 03:17
В РПЦ заявили, что погибший протоиерей был "по жизни на передовой"
Патриарх огласил грамоту о награждении перед началом отпевания протоиерея.
"За жертвенное служение Церкви и Отечеству протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области, удостаивается Ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно. Аксиос (греч. "достоин" - ред.)!" - сказал патриарх перед тем, как начать отпевание.
Церковь, подчеркнул он, по-особому относится к тем священнослужителям, которые плечом к плечу с воинами защищают Родину.
"Отец Михаил прожил богатую жизнь, он многое успел сделать. Но все его деяния, которые были связаны с опасностями, были одновременно посвящены Церкви и Родине. Это сочетание любви к Родине и Церкви является идеалом, и он этот идеал воплотил в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти", - сказал предстоятель Русской православной церкви.
Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие.
Начавшуюся в 8:00 заупокойную литургию, после которой патриарх начал отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:17Религия
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
 
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРоссияВласихаМоскваРакетные войска стратегического назначенияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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