https://ria.ru/20221109/nagrada-1830183203.html

Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно

Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно - РИА Новости, 09.11.2022

Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:13

2022-11-09T12:13

2022-11-09T13:02

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

россия

власиха

москва

ракетные войска стратегического назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195873_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_d48dabd353973969ab00bf5dcf53105e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно, такое награждение происходит впервые, передает корреспондент РИА Новости из храма Христа Спасителя, где идет отпевание священника.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".Патриарх огласил грамоту о награждении перед началом отпевания протоиерея."За жертвенное служение Церкви и Отечеству протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области, удостаивается Ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно. Аксиос (греч. "достоин" - ред.)!" - сказал патриарх перед тем, как начать отпевание.Церковь, подчеркнул он, по-особому относится к тем священнослужителям, которые плечом к плечу с воинами защищают Родину.Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие.Начавшуюся в 8:00 заупокойную литургию, после которой патриарх начал отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.

https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html

https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html

россия

власиха

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, россия, власиха, москва, ракетные войска стратегического назначения, русская православная церковь, московский патриархат