https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830286414.html

Оппозиция обвинила руководство Молдавии в политическом преследовании

Оппозиция обвинила руководство Молдавии в политическом преследовании - РИА Новости, 09.11.2022

Оппозиция обвинила руководство Молдавии в политическом преследовании

Очередная акция протеста оппозиции против роста цен и руководства Молдавии проходит в среду в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:52

2022-11-09T16:52

2022-11-09T16:52

в мире

сергей литвиненко

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Очередная акция протеста оппозиции против роста цен и руководства Молдавии проходит в среду в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты пикетируют в центре молдавской столицы здание правительства, звучат призывы к отставке правительства. Люди выражают недовольство в связи с ростом тарифов на энергоресурсы, обвиняют власти страны в неспособности решать текущие проблемы.Акцию организовали активисты и сторонники партии "Шор". Открыл митинг один из лидеров протестного движения, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану. Он осудил решение властей запретить политсилу."Министр юстиции Сергей Литвиненко распорядился объявить партию "Шор" вне закона. Думается, у властей уже есть решение. Заседание Конституционного суда - это формальность. Режим Майи Санду (президента Молдавии) и ранее предпринимал незаконные шаги для снятия с должности мэров, глав администраций, других чиновников от партии "Шор". Расцениваем эти действия как политическое давление", - заявил Цуркану.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в узурпации власти.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829502996.html

https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829947393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей литвиненко, майя санду, илан шор, россия, кишинев, молдавия