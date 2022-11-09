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Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор" - РИА Новости, 09.11.2022
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Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"
Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор" - РИА Новости, 09.11.2022
Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность существования оппозиционной партии "Шор",... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:35
2022-11-09T17:02
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность существования оппозиционной партии "Шор", заявила премьер Наталья Гаврилица.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В среду он представил свою инициативу на заседании правительства."Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в составлении этого обращения, юридические аргументы представлены очень ясно, посмотрим, какое решение примет Конституционный суд. Проект обращения утвержден", - заявила Гаврилица на заседании.В свою очередь Литвиненко, как автор обращения, заявил, что почти во всех избирательных кампаниях партия "Шор" подвергалась санкциям из-за нарушения правил финансирования. На данный момент заведено уголовное дело из-за возможного незаконного финансирования политсилы. По его словам, партия может угрожать безопасности страны, поскольку получает финансирование от криминальных группировок, а также пользуется "широкой поддержкой спецслужб Российской Федерации".Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830286414.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
16:35 09.11.2022 (обновлено: 17:02 09.11.2022)
 
Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"

Правительство Молдавии обратится в КС для объявления оппозиционной партии "Шор" вне закона

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции на одной из улиц Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность существования оппозиционной партии "Шор", заявила премьер Наталья Гаврилица.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В среду он представил свою инициативу на заседании правительства.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Оппозиция обвинила руководство Молдавии в политическом преследовании
"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в составлении этого обращения, юридические аргументы представлены очень ясно, посмотрим, какое решение примет Конституционный суд. Проект обращения утвержден", - заявила Гаврилица на заседании.
В свою очередь Литвиненко, как автор обращения, заявил, что почти во всех избирательных кампаниях партия "Шор" подвергалась санкциям из-за нарушения правил финансирования. На данный момент заведено уголовное дело из-за возможного незаконного финансирования политсилы. По его словам, партия может угрожать безопасности страны, поскольку получает финансирование от криминальных группировок, а также пользуется "широкой поддержкой спецслужб Российской Федерации".
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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