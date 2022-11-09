https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830280107.html

Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"

Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор" - РИА Новости, 09.11.2022

Правительство Молдавии попросит КС запретить партию "Шор"

Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность существования оппозиционной партии "Шор",... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:35

2022-11-09T16:35

2022-11-09T17:02

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность существования оппозиционной партии "Шор", заявила премьер Наталья Гаврилица.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В среду он представил свою инициативу на заседании правительства."Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в составлении этого обращения, юридические аргументы представлены очень ясно, посмотрим, какое решение примет Конституционный суд. Проект обращения утвержден", - заявила Гаврилица на заседании.В свою очередь Литвиненко, как автор обращения, заявил, что почти во всех избирательных кампаниях партия "Шор" подвергалась санкциям из-за нарушения правил финансирования. На данный момент заведено уголовное дело из-за возможного незаконного финансирования политсилы. По его словам, партия может угрожать безопасности страны, поскольку получает финансирование от криминальных группировок, а также пользуется "широкой поддержкой спецслужб Российской Федерации".Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830286414.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, в мире