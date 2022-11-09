https://ria.ru/20221109/mitingi-1830207925.html

В Афинах проходят многотысячные митинги в день всеобщей забастовки

В Афинах проходят многотысячные митинги в день всеобщей забастовки - РИА Новости, 09.11.2022

В Афинах проходят многотысячные митинги в день всеобщей забастовки

Греция парализована всеобщей забастовкой, не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:42

2022-11-09T13:42

2022-11-09T13:42

в мире

афины

греция

евросоюз

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АФИНЫ, 9 ноя - РИА Новости. Греция парализована всеобщей забастовкой, не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений, местные органы власти, бастует общественный транспорт. В крупных городах проходят митинги и демонстрации, передает корреспондент РИА Новости.Люди протестуют против дороговизны, низких зарплат, снижения уровня жизни.В Афинах на митинги вышли, по оценке журналистов, десятки тысяч человек, хотя полиция называет намного меньшие цифры."По нашей оценке, в общей сложности участвуют 13 тысяч человек. Все проходит спокойно. Никаких проблем пока нет", - сказала РИА Новости офицер полиции, следившая за организацией движения колонн.Журналисты полагают, что цифры занижены в разы.Коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал своих сторонников возле Пропилеев и направился на центральную площадь столицы - Синтагма - возле здания парламента."Сегодняшняя крупная общенациональная забастовка посылает сигнал всей Греции, всей Европе, что греческий народ, его движение не станут соучастниками, не проявят никакой терпимости к антинародной политике правителей, других партий крупного капитала, энергетической бедности и политике ЕС, к гнили капиталистической системы", - заявил лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас журналистам перед началом шествия.Участники митинга требовали дешевой электроэнергии для всех, повышения зарплаты, коллективных трудовых договоров. Молодые люди разбрасывали листовки: "Мы не хотим пособия, мы хотим зарплату", "Повышение зарплаты, уменьшение работы, пусть жертвы несут хозяева".На одном транспаранте было написано "Зиму не провести в двух свитерах".Ораторы заявляли, что идущая сейчас борьба трудящихся Великобритании, Германии, Бельгии, других стран даёт надежду на будущее. Приветствия бастующим грекам прислали профсоюзы и трудящиеся многих стран Европы.Отдельный митинг и шествие в нескольких сотнях метров от коммунистов проводят профсоюз работников государственного сектора ADEDY и профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE).Их требования аналогичны - существенное повышение заработной платы и пенсий, коллективные договоры, обеспечивающие стабильную работу с соблюдением прав, дешевая электроэнергия и товаров первой необходимости для населения.У многих митингующих были плакаты "Увольте Мицотакиса сейчас".Медработники требовали восстановить на работе отстранённых из-за отказа сделать прививку от коронавируса коллег. Активисты раздавали листовки с требованием прекратить тесты на коронавирус.

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html

https://ria.ru/20221109/gruzoperevozki-1830185652.html

афины

греция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афины, греция, евросоюз