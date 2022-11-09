https://ria.ru/20221109/magate-1830259522.html

МАГАТЭ пока способно поддерживать работу инспекторов на ЗАЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ пока способно поддерживать работу инспекторов на ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 09.11.2022

МАГАТЭ пока способно поддерживать работу инспекторов на ЗАЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ пока поддерживает работу своих инспекторов на Запорожской АЭС (ЗАЭС), но без достижения соглашений с Москвой и Киевом в ближайшие месяцы это будет делать РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:42

2022-11-09T15:42

2022-11-09T15:42

рафаэль гросси

россия

энергодар

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запорожская аэс

магатэ

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ пока поддерживает работу своих инспекторов на Запорожской АЭС (ЗАЭС), но без достижения соглашений с Москвой и Киевом в ближайшие месяцы это будет делать сложнее, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Проблемой является Запорожская АЭС. Мы пока способны поддерживать инспекционную деятельность. Но это станет сложной задачей в ближайшие несколько месяцев, если мы не достигнем какого-то соглашения с обеими сторонами", - сказал Гросси, выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27).Конференция COP27 проходит в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.Во вторник в МИД РФ информировали, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221109/zaes-1830124021.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829876770.html

россия

энергодар

москва

украина

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