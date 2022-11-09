https://ria.ru/20221109/m-7-1830290518.html

В Татарстане ввели обновленный участок автомобильной трассы М-7

В Татарстане ввели обновленный участок автомобильной трассы М-7 - РИА Новости, 09.11.2022

В Татарстане ввели обновленный участок автомобильной трассы М-7

Обновленный участок автомобильной дороги М-7 "Волга" протяженностью более 17 километров открыт в Татарстане в среду с участием президента республики Рустама... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:01

2022-11-09T17:01

2022-11-09T17:01

республика татарстан

москва

рустам минниханов

владимир

нижний новгород

авто

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Обновленный участок автомобильной дороги М-7 "Волга" протяженностью более 17 километров открыт в Татарстане в среду с участием президента республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы региона."Рустам Минниханов принял участие в открытии после реконструкции участка автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на 735-753 километрах.Реконструкция была начата в 2019 году, ее цель – довести участок дороги протяженностью 17,3 километра до параметров IБ категории", - говорится в сообщении.На участке увеличили количество полос движения с двух до четырех, уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 сантиметров, что обеспечивает расчетную прочность проезжей части и долговечность. В ходе реконструкции участка автодороги построено шесть новых путепроводов.Президент Татарстана отметил, что сегодня выполняется огромный объем дорожных работ и на М-7, и на М-12 - таких объемов еще не было. По его словам, у республики достаточно строительных дорожных ресурсов для того, чтобы решать все поставленные задачи.Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов напомнил, что решение о реконструкции участка автодороги было принято в 2019 году, тогда интенсивность движения на этом участке превышала все допустимые значения, росло количество ДТП."Сегодня реконструкция приобрела еще более глубокий смысл, поскольку М-7 в границах Республики Татарстан войдет в развивающийся коридор "Запад – Восток" от Санкт-Петербурга до Владивостока. В связи с этим мы запланировали дальнейшее расширение этой автодороги, и через два года вся автодорога в границах Татарстана будет доведена до четырех полос", - сказал Самарьянов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/tatarstan-1829590133.html

https://ria.ru/20221108/vto-1830022618.html

москва

владимир

нижний новгород

республика татарстан (татарстан)

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москва, рустам минниханов, владимир, нижний новгород, авто, республика татарстан (татарстан)