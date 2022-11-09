https://ria.ru/20221109/lugansk-1830188830.html
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов - РИА Новости, 09.11.2022
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:30
2022-11-09T12:30
2022-11-09T12:56
специальная военная операция на украине
луганск
ситуация в днр и лнр
общество
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких экономических и опасных для жизни условиях - работают высокопрофессиональные специалисты.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ."Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях: нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни", - сказал Песков журналистам.По его словам, на них ложится "большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ". "Потому что там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже", - уточнил он.
https://ria.ru/20220812/lnr-1809088264.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, ситуация в днр и лнр, общество, дмитрий песков, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Луганская Народная Республика
12:30 09.11.2022 (обновлено: 12:56 09.11.2022)
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов
Песков заявил, что в Луганске работают высокопрофессиональные специалисты в сфере СМИ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких экономических и опасных для жизни условиях - работают высокопрофессиональные специалисты.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ.
"Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях: нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни", - сказал Песков журналистам.
По его словам, на них ложится "большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ". "Потому что там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже", - уточнил он.