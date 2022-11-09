https://ria.ru/20221109/lugansk-1830188830.html

Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов

Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов - РИА Новости, 09.11.2022

Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:30

2022-11-09T12:30

2022-11-09T12:56

специальная военная операция на украине

луганск

ситуация в днр и лнр

общество

дмитрий песков

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких экономических и опасных для жизни условиях - работают высокопрофессиональные специалисты.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ."Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях: нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни", - сказал Песков журналистам.По его словам, на них ложится "большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ". "Потому что там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже", - уточнил он.

https://ria.ru/20220812/lnr-1809088264.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

луганск, ситуация в днр и лнр, общество, дмитрий песков, россия, луганская народная республика