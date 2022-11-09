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Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/lugansk-1830188830.html
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов - РИА Новости, 09.11.2022
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:30
2022-11-09T12:56
специальная военная операция на украине
луганск
ситуация в днр и лнр
общество
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких экономических и опасных для жизни условиях - работают высокопрофессиональные специалисты.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ."Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях: нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни", - сказал Песков журналистам.По его словам, на них ложится "большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ". "Потому что там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже", - уточнил он.
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луганск, ситуация в днр и лнр, общество, дмитрий песков, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Луганская Народная Республика
12:30 09.11.2022 (обновлено: 12:56 09.11.2022)
 
Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов

Песков заявил, что в Луганске работают высокопрофессиональные специалисты в сфере СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там - на передовых рубежах информационной войны, в нелегких экономических и опасных для жизни условиях - работают высокопрофессиональные специалисты.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ.
"Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях: нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни", - сказал Песков журналистам.
По его словам, на них ложится "большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ". "Потому что там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже", - уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскСитуация в ДНР и ЛНРОбществоДмитрий ПесковРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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