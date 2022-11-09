https://ria.ru/20221109/lenoblast-1830266458.html
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы - РИА Новости, 09.11.2022
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы
В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:02
2022-11-09T16:02
2022-11-09T16:02
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли."Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и, я уверен, найдет спрос у медицинских учреждений", – сказал Дрозденко.В обладминстарции добавили, что коллектив НПК насчитывает более 50 человек. Ассортимент компании включает серию авторских продуктов, в числе которых уникальная отечественная имплантационная система, оптимально адаптированная под нужды российского рынка.
https://ria.ru/20221109/rabota-1830260019.html
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, всеволожский район, экономика
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район, Экономика