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В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы - РИА Новости, 09.11.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221109/lenoblast-1830266458.html
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы - РИА Новости, 09.11.2022
В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы
В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:02
2022-11-09T16:02
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли."Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и, я уверен, найдет спрос у медицинских учреждений", – сказал Дрозденко.В обладминстарции добавили, что коллектив НПК насчитывает более 50 человек. Ассортимент компании включает серию авторских продуктов, в числе которых уникальная отечественная имплантационная система, оптимально адаптированная под нужды российского рынка.
https://ria.ru/20221109/rabota-1830260019.html
всеволожский район
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Артем Смирнов
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александр дрозденко, всеволожский район, экономика
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район, Экономика
16:02 09.11.2022
 

В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рамках рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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"Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и, я уверен, найдет спрос у медицинских учреждений", – сказал Дрозденко.
В обладминстарции добавили, что коллектив НПК насчитывает более 50 человек. Ассортимент компании включает серию авторских продуктов, в числе которых уникальная отечественная имплантационная система, оптимально адаптированная под нужды российского рынка.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский районЭкономика
 
 
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