https://ria.ru/20221109/lenoblast-1830266458.html

В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы

В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы - РИА Новости, 09.11.2022

В Ленобласти начали производить имплатационные стоматологические системы

В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:02

2022-11-09T16:02

2022-11-09T16:02

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области приступили к выпуску имплатационных стоматологических систем, которые заменят импортные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли."Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и, я уверен, найдет спрос у медицинских учреждений", – сказал Дрозденко.В обладминстарции добавили, что коллектив НПК насчитывает более 50 человек. Ассортимент компании включает серию авторских продуктов, в числе которых уникальная отечественная имплантационная система, оптимально адаптированная под нужды российского рынка.

https://ria.ru/20221109/rabota-1830260019.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район, экономика