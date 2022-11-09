https://ria.ru/20221109/kongress-1830146199.html
В Совфеде заявили о готовности к диалогу с американскими конгрессменами
В Совфеде заявили о готовности к диалогу с американскими конгрессменами - РИА Новости, 09.11.2022
В Совфеде заявили о готовности к диалогу с американскими конгрессменами
В Совете Федерации готовы к общению с американскими законодателями, если от них поступит такая инициатива, сказал РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:09
2022-11-09T10:09
2022-11-09T10:58
сша
политика
константин косачев
совет федерации рф
россия
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к общению с американскими законодателями, если от них поступит такая инициатива, сказал РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В США прошли парламентские выборы, в нижней палате Конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов."Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять. Но если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег - уверен, будем готовы откликнуться", - отметил Косачев. По его словам, у парламентской дипломатии по определению более широкий диапазон возможностей, и "он должен быть задействован, даже когда не работают другие каналы связи".Вместе с тем, сенатор пока не видит предпосылок для возобновления общения парламентариев двух стран. "Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер", - сказал вице-спикер СФ. Он также сообщил, что в Совфеде нет группы по сотрудничеству с американскими законодателями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, политика, константин косачев, совет федерации рф, россия, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
США, Политика, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Россия, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:09 09.11.2022 (обновлено: 10:58 09.11.2022)
В Совфеде заявили о готовности к диалогу с американскими конгрессменами
Сенатор Косачев заявил об отсутствии предпосылок к диалогу России и США после выборов
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Совете Федерации готовы к общению с американскими законодателями, если от них поступит такая инициатива, сказал РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В США
прошли парламентские выборы, в нижней палате Конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов.
"Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять. Но если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег - уверен, будем готовы откликнуться", - отметил Косачев. По его словам, у парламентской дипломатии по определению более широкий диапазон возможностей, и "он должен быть задействован, даже когда не работают другие каналы связи".
Вместе с тем, сенатор пока не видит предпосылок для возобновления общения парламентариев двух стран.
"Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер", - сказал вице-спикер СФ.
Он также сообщил, что в Совфеде нет группы по сотрудничеству с американскими законодателями.