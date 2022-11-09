https://ria.ru/20221109/kherson-1830369465.html

ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности

ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности - РИА Новости, 09.11.2022

ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности

Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T22:19

2022-11-09T22:19

2022-11-09T22:19

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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.По словам представителя ООН, она уже контактировала с представителями гуманитарной миссии на Украине по этому вопросу. "Пока очень рано говорить о чем-либо, мы не знаем, как ситуация будет развиваться в конечном итоге, но, по моим данным, действительно, все (гуманитарная помощь - ред.) готово", - сказала представитель ООН, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию и готовность ООН начать работу на территории.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830345085.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсон

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россия

херсонская область

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в мире, херсон, оон, украина, россия, вооруженные силы рф, херсонская область