Рейтинг@Mail.ru
ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/kherson-1830369465.html
ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности
ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности
Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:19
2022-11-09T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
оон
украина
россия
вооруженные силы рф
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.По словам представителя ООН, она уже контактировала с представителями гуманитарной миссии на Украине по этому вопросу. "Пока очень рано говорить о чем-либо, мы не знаем, как ситуация будет развиваться в конечном итоге, но, по моим данным, действительно, все (гуманитарная помощь - ред.) готово", - сказала представитель ООН, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию и готовность ООН начать работу на территории.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830345085.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
херсон
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, оон, украина, россия, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, ООН, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
22:19 09.11.2022
 
ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности

В ООН готовы отправить гуманитарную миссию в Херсон после получения гарантий безопасности

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.
"Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности", - сказала представитель организации.
По словам представителя ООН, она уже контактировала с представителями гуманитарной миссии на Украине по этому вопросу. "Пока очень рано говорить о чем-либо, мы не знаем, как ситуация будет развиваться в конечном итоге, но, по моим данным, действительно, все (гуманитарная помощь - ред.) готово", - сказала представитель ООН, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию и готовность ООН начать работу на территории.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 19:33
Генсек НАТО ответил на вопрос о решении России по Херсону
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонООНУкраинаРоссияВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала