ООН готова отправить миссию в Херсон после получения гарантий безопасности
В ООН готовы отправить гуманитарную миссию в Херсон после получения гарантий безопасности
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи, как только получат гарантии безопасности, заявила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.
"Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности", - сказала представитель организации.
По словам представителя ООН, она уже контактировала с представителями гуманитарной миссии на Украине по этому вопросу. "Пока очень рано говорить о чем-либо, мы не знаем, как ситуация будет развиваться в конечном итоге, но, по моим данным, действительно, все (гуманитарная помощь - ред.) готово", - сказала представитель ООН, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию и готовность ООН начать работу на территории.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.