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В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/kherson-1830316247.html
В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий
В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий - РИА Новости, 09.11.2022
В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий
Более 115 тысяч человек были эвакуированы из правобережной части Днепра Херсонской области, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:08
2022-11-09T18:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
днепр (река)
херсон
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Более 115 тысяч человек были эвакуированы из правобережной части Днепра Херсонской области, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации", - сказал он.
https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html
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херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (река), херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (река), Херсон
18:08 09.11.2022 (обновлено: 18:16 09.11.2022)
 
В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий

Суровикин: все желающие в Херсонской области покинули район боевых действий, их 115 тысяч

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Более 115 тысяч человек были эвакуированы из правобережной части Днепра Херсонской области, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.
"Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации", - сказал он.
Херсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияДнепр (река)Херсон
 
 
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