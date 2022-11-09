https://ria.ru/20221109/kherson-1830316247.html

В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий

В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий - РИА Новости, 09.11.2022

В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий

Более 115 тысяч человек были эвакуированы из правобережной части Днепра Херсонской области, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:16

специальная военная операция на украине

херсонская область

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

днепр (река)

херсон

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Более 115 тысяч человек были эвакуированы из правобережной части Днепра Херсонской области, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации", - сказал он.

https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html

херсонская область

россия

днепр (река)

херсон

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херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (река), херсон