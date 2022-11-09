https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html

Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон

Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон

Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:07

2022-11-09T18:07

2022-11-09T18:25

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, доложил в среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте группировки."Мы успешно отражаем эти обстрелы (Херсона - ред). Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии", - сказал Суровикин. По его словам, в этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать."Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", - добавил Суровикин.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

херсон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, безопасность, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр