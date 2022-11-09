Рейтинг@Mail.ru
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:07
2022-11-09T18:25
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, доложил в среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте группировки."Мы успешно отражаем эти обстрелы (Херсона - ред). Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии", - сказал Суровикин. По его словам, в этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать."Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", - добавил Суровикин.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
херсон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_1bed6f371d37b4c1165ad8d199c4c496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, безопасность, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Безопасность, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:07 09.11.2022 (обновлено: 18:25 09.11.2022)
 
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон

Суровикин: Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжать

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, доложил в среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте группировки.
"Мы успешно отражаем эти обстрелы (Херсона - ред). Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии", - сказал Суровикин. По его словам, в этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.
"Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", - добавил Суровикин.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Об этом уже говорят открыто". Что начинается в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонБезопасностьСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала