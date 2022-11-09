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Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:07
2022-11-09T18:07
2022-11-09T18:25
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Российские военные успешно отражают обстрелы Херсона украинскими боевиками, но 20% достигают целей, в этих условиях город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, доложил в среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте группировки."Мы успешно отражаем эти обстрелы (Херсона - ред). Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии", - сказал Суровикин. По его словам, в этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать."Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", - добавил Суровикин.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:07 09.11.2022 (обновлено: 18:25 09.11.2022)
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Суровикин: Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжать