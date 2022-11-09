https://ria.ru/20221109/kherson-1830315052.html
ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении
ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении
Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:05
2022-11-09T18:05
2022-11-09T18:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
сергей шойгу
сергей суровикин
украина
вооруженные силы украины
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении - ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - сказал Суровикин."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:05 09.11.2022 (обновлено: 18:24 09.11.2022)
ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении
Суровикин: ВС России успешно противостоят попыткам наступления ВСУ под Херсоном