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ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении

ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022

ВС России успешно противостоят Украине на Херсонском направлении

Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:05

2022-11-09T18:05

2022-11-09T18:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

сергей шойгу

сергей суровикин

украина

вооруженные силы украины

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении - ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - сказал Суровикин."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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