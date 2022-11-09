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Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу
Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:04
2022-11-09T19:20
безопасность
специальная военная операция на украине
херсонская область
сергей шойгу
сергей суровикин
россия
в мире
вооруженные силы украины
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.Шойгу отметил, что оборона на херсонском направлении "устойчивая, но есть свои особенности".
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безопасность, херсонская область , сергей шойгу, сергей суровикин, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Сергей Шойгу, Сергей Суровикин, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
18:04 09.11.2022 (обновлено: 19:20 09.11.2022)
 
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу

Шойгу отметил, что оборона на Херсонском направлении устойчивая, но есть особенности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.
Шойгу отметил, что оборона на херсонском направлении "устойчивая, но есть свои особенности".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьСергей ШойгуСергей СуровикинРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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