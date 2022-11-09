https://ria.ru/20221109/kherson-1830314670.html
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу
Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:04
2022-11-09T18:04
2022-11-09T19:20
безопасность
специальная военная операция на украине
херсонская область
сергей шойгу
сергей суровикин
россия
в мире
вооруженные силы украины
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.Шойгу отметил, что оборона на херсонском направлении "устойчивая, но есть свои особенности".
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:04 09.11.2022 (обновлено: 19:20 09.11.2022)
Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу
Шойгу отметил, что оборона на Херсонском направлении устойчивая, но есть особенности