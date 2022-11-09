https://ria.ru/20221109/kherson-1830314670.html

Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу

Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022

Оборона на Херсонском направлении устойчивая, отметил Шойгу

Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:04

2022-11-09T18:04

2022-11-09T19:20

безопасность

специальная военная операция на украине

херсонская область

сергей шойгу

сергей суровикин

россия

в мире

вооруженные силы украины

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.Шойгу отметил, что оборона на херсонском направлении "устойчивая, но есть свои особенности".

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, херсонская область , сергей шойгу, сергей суровикин, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина