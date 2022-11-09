20:02 09.11.2022 (обновлено: 20:14 09.11.2022)
Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск
Кадыров о решении по Херсону: Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение отвести войска с правого берега Днепра сложным, но верным.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат.
"Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.
"О том, что Херсон - тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", - добавил глава региона.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.