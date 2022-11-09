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Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/kadyrov-1830353177.html
Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск
Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск - РИА Новости, 09.11.2022
Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение отвести войска с правого берега Днепра сложным, но верным. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:02
2022-11-09T20:14
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
херсон
рамзан кадыров
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение отвести войска с правого берега Днепра сложным, но верным.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат."Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла."О том, что Херсон - тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", - добавил глава региона.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
украина
херсонская область
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
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сергей суровикин, херсон, рамзан кадыров, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город), евгений пригожин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Херсон, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город), Евгений Пригожин, Вооруженные силы РФ
20:02 09.11.2022 (обновлено: 20:14 09.11.2022)
 
Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск

Кадыров о решении по Херсону: Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение отвести войска с правого берега Днепра сложным, но верным.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат.
"Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.
"О том, что Херсон - тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", - добавил глава региона.
Херсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинХерсонРамзан КадыровСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)Евгений ПригожинВооруженные силы РФ
 
 
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