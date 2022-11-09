https://ria.ru/20221109/grayner-1830137726.html

Байден велел добиваться улучшения условий содержания Грайнер

Байден велел добиваться улучшения условий содержания Грайнер - РИА Новости, 09.11.2022

Байден велел добиваться улучшения условий содержания Грайнер

Президент США Джо Байден отдал распоряжение добиваться улучшения условий содержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер, который отбывает наказание в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:25

2022-11-09T09:25

2022-11-09T09:25

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение добиваться улучшения условий содержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер, который отбывает наказание в России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Каждая минута, которую Грайнер вынуждена проводить в неправомерном заключении в России, - это слишком долгая минута. В то время как администрация неустанно работает над ее вызволением, президент велел администрации добиваться от ее российских тюремщиков улучшения обращения с ней и условий, с которыми она может столкнуться в исправительной колонии", - говорится в заявлении.Грайнер приговорена в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.Американскую баскетболистку Бритни Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево" в феврале. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли "вейпы" с жидкостью, экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 миллион рублей по обвинению в контрабанде и хранении гашишного масла. Защита американки подала апелляцию на решение суда.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумке Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бриттни грайнер, джо байден, сша, россия