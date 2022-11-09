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У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ges-1830317514.html
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов - РИА Новости, 09.11.2022
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:10
2022-11-09T18:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
каховская гэс
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
херсонская область
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24"."К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
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вооруженные силы украины, каховская гэс, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Херсонская область
18:10 09.11.2022 (обновлено: 18:19 09.11.2022)
 
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов

У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из водосливных затворов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Каховская ГЭС. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24".
"К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.
Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:08Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области 115 тысяч человек покинули район боевых действий
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКаховская ГЭССергей СуровикинСергей ШойгуРоссияХерсонская область
 
 
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