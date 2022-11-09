https://ria.ru/20221109/ges-1830317514.html
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов - РИА Новости, 09.11.2022
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:10
2022-11-09T18:10
2022-11-09T18:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
каховская гэс
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826221543_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_55f034deb4fe20f95af6a7098704380d.jpg
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24"."К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830316247.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826221543_568:727:2329:2048_1920x0_80_0_0_d2abdae560d6cce40fc0f7a506444381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, каховская гэс, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Херсонская область
18:10 09.11.2022 (обновлено: 18:19 09.11.2022)
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из затворов
У Каховской ГЭС после удара ВСУ 26 сентября поврежден один из водосливных затворов
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Кадры доклада показал телеканал "Россия 24".
"К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов", - сказал Суровикин.
Он добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.