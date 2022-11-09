https://ria.ru/20221109/gay-1830257263.html

"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея

"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея - РИА Новости, 09.11.2022

"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея

Британский депутат Джон Николсон, представляющий Шотландскую национальную партию, назвал парламент страны самым гомосексуальным в мире и нарвался на шквал едких РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:33

2022-11-09T15:33

2022-11-09T16:00

в мире

шотландская национальная партия

парламент великобритании

великобритания

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Британский депутат Джон Николсон, представляющий Шотландскую национальную партию, назвал парламент страны самым гомосексуальным в мире и нарвался на шквал едких комментариев среди читателей Daily Mail.Выступая перед членами молодежного парламента, политик заявил, что стал первым ведущим Би-би-си, признавшимся в своей гомосексуальности.Однако читатели газеты не нашли повода для гордости в заявлении депутата и задали ему несколько неудобных вопросов."Мужчина признался, что гей. Это была бы громкая история в 50-х, но сейчас это скучно", — написал enzoslides."И кого это волнует?" — спросил TaxPayer1968."Каким же надо быть занудным, чтобы твоя ориентация была единственным "интересным" фактом о тебе!" — прокомментировал Dave."Есть еще успехи, Джон?" — поинтересовался manlew."Никогда не понимал, зачем людям бывает нужно объявить о своей ориентации", — признался Holly Bush.Eric спросил, почему другие депутаты не совершают камингаут, если не имеет значения, у кого какая ориентация.Cyanova высмеял утверждение Николсона, что его признание в свое время стало шоком. По словам пользователя, британцам "было наплевать" на слова политика.

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

https://ria.ru/20220523/lgbt-1790196501.html

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в мире, шотландская национальная партия, парламент великобритании, великобритания