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"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея
"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея - РИА Новости, 09.11.2022
"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея
Британский депутат Джон Николсон, представляющий Шотландскую национальную партию, назвал парламент страны самым гомосексуальным в мире и нарвался на шквал едких РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:33
2022-11-09T15:33
2022-11-09T16:00
в мире
шотландская национальная партия
парламент великобритании
великобритания
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Британский депутат Джон Николсон, представляющий Шотландскую национальную партию, назвал парламент страны самым гомосексуальным в мире и нарвался на шквал едких комментариев среди читателей Daily Mail.Выступая перед членами молодежного парламента, политик заявил, что стал первым ведущим Би-би-си, признавшимся в своей гомосексуальности.Однако читатели газеты не нашли повода для гордости в заявлении депутата и задали ему несколько неудобных вопросов."Мужчина признался, что гей. Это была бы громкая история в 50-х, но сейчас это скучно", — написал enzoslides."И кого это волнует?" — спросил TaxPayer1968."Каким же надо быть занудным, чтобы твоя ориентация была единственным "интересным" фактом о тебе!" — прокомментировал Dave."Есть еще успехи, Джон?" — поинтересовался manlew."Никогда не понимал, зачем людям бывает нужно объявить о своей ориентации", — признался Holly Bush.Eric спросил, почему другие депутаты не совершают камингаут, если не имеет значения, у кого какая ориентация.Cyanova высмеял утверждение Николсона, что его признание в свое время стало шоком. По словам пользователя, британцам "было наплевать" на слова политика.
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в мире, шотландская национальная партия, парламент великобритании, великобритания
В мире, Шотландская национальная партия, Парламент Великобритании, Великобритания
15:33 09.11.2022 (обновлено: 16:00 09.11.2022)
"Есть еще успехи?" Британцы обругали гордящегося ориентацией депутата-гея
Британский депутат Николсон нарвался на издевки после слов о "самом гейском парламенте"
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Британский депутат Джон Николсон, представляющий Шотландскую национальную партию, назвал парламент страны самым гомосексуальным в мире и нарвался на шквал едких комментариев среди читателей Daily Mail
.
Выступая перед членами молодежного парламента, политик заявил, что стал первым ведущим Би-би-си
, признавшимся в своей гомосексуальности.
"Сейчас я заседаю в парламенте. И наши кресла, места Шотландской национальной партии, настолько гейские, элгэбэтэшные, что сегодня Вестминстер — самый гейский парламент в мире!" — заявил Николсон и сорвал аплодисменты в зале.
Однако читатели газеты не нашли повода для гордости в заявлении депутата и задали ему несколько неудобных вопросов.
"Мужчина признался, что гей. Это была бы громкая история в 50-х, но сейчас это скучно", — написал enzoslides.
"И кого это волнует?" — спросил TaxPayer1968.
"Каким же надо быть занудным, чтобы твоя ориентация была единственным "интересным" фактом о тебе!" — прокомментировал Dave.
"И почему это повод для гордости?" — спросил ken.
"Есть еще успехи, Джон?" — поинтересовался manlew.
"Никогда не понимал, зачем людям бывает нужно объявить о своей ориентации", — признался Holly Bush.
Eric спросил, почему другие депутаты не совершают камингаут, если не имеет значения, у кого какая ориентация.
"Может быть, они потеряют свои мандаты?" — предположил он.
Cyanova высмеял утверждение Николсона, что его признание в свое время стало шоком. По словам пользователя, британцам "было наплевать" на слова политика.