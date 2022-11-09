https://ria.ru/20221109/fmba-1830265096.html

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА - РИА Новости, 09.11.2022

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Президент России Владимир Путин приехал в Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ознакомился с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:58

2022-11-09T15:58

2022-11-09T17:46

здоровье - общество

владимир путин

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830306344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a5577dfa77678e689bd5bb3e9dac76a.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ознакомился с новейшими технологиями лечения и реабилитации.ФМБА отмечает свое 75-летие. Глава российского государства в среду также примет участие в мероприятиях по случаю юбилея ведомства и встретится с руководителем агентства Вероникой Скворцовой.Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь, в нем 300 коек стационара, он может принимать до 8,5 тысячи пациентов в год по профилям неврология, нейрохирургия, кардиология, медицинская реабилитация. В рамках амбулаторного звена функционирует клинико-диагностическое отделение, включающее дневной стационар на 25 коек. Оперблок включает в себя три операционных, в том числе в его состав входит первая в России гибридная операционная, совместимая с высокопольным 3-Тесловым магнитно-резонансным томографом. Данная структура нейрохирургического подразделения позволяет выполнять около 800 высокотехнологичных открытых операций и более 350 эндоваскулярных операций в год.С момента открытия Центра в 2020 году проведено более 1 150 высокотехнологичных нейрохирургических операций у пациентов с сосудистой патологией головного мозга, при опухолях головного и спинного мозга, заболеваниях позвоночника, также осуществляются функциональные нейрохирургические операции при хроническом болевом синдроме, эпилепсии, болезни Паркинсона.В рамках функционирования Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии, оснащенного современной ангиографической установкой, осуществляется весь спектр высокотехнологичных внутрисосудистых операций, в том числе на гигантских артериовенозных мальформациях, дуральных фистулах, спинальных фистулах. С момента открытия проведено более 880 эндоваскулярных вмешательств, включая сердечно-сосудистую хирургию.Научно-исследовательский центр медицинской реабилитации осуществляет все три этапа оказания специализированной медицинской помощи, начиная с отделения реанимации и интенсивной терапии. Коечный фонд по профилю медицинская реабилитация центральной нервной системы включает в себя 137 коек.В Центре внедрены новые технологии, в частности, нейрохирургия на головном мозге в сознании с целью оценки значимых речевых зон у пациентов и возможностью контроля речевой функции во время операции, а также неинвазивные нейрохирургические вмешательства без анестезии и разреза при помощи фокусированного ультразвука под контролем магнитно-резонансной томографии.Новые технологии используются и при реабилитации пациентов. Одна из них основана на способе отслеживания движения глаз – айтрекинге, она используется для пациентов с угнетенным сознанием, не имеющих возможности установления контакта, кроме как при помощи движений глаз.Во время обхода центра Путин также поинтересовался, как специалисты работают над восстановлением речи пациентов. Главный врач Раиса Таирова сообщила, что для таких задач в центре подключают логопедов, также дополнительно обеспечивают зрительную нагрузку, когда пациент видит в движении предметы, визуализирует и называет их.Также реабилитологами Центра разработаны методики оценки и восстановления функций ходьбы, реализованные в программно-аппаратном комплексе "Стедис" компании "Нейрософт" (г. Иваново); получен патент на стимуляцию мышц глотки с помощью технологии "Вибростим"; разработан нейрочат - технология использования интерфейса мозг-компьютер с пациентами с нарушением функций речи при инсульте.Кроме того, Путину показали систему, позволяющую провести частичную гравитационную разгрузку определенных частей тела пациента. Один из представителей центра в разговоре с Путиным пошутил, что такой аппарат, по сути, может заменить тренажерный зал.Президент обратился к пациентке, которая занималась на таком тренажере: "Не тяжело?"Та ответила: "Тяжело, мышцы напрягаются и ног, и пресса".Специалисты отметили, что занятия на таком тренажере могут длиться от 20 до 40 минут."От 20 до 40 минут - это прилично, уже 20 минут прилично. ...Зачем так долго, на подиум готовите?" - пошутил Путин.Представитель центра ответил, что важно вернуть пациенту возможность самостоятельно ходить.Программа "Психологический термометр", разработанная в сотрудничестве с психологической службой министерства обороны РФ для пациентов и сотрудников при постковидном синдроме и реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, позволила своевременно предотвращать выгорание медицинского персонала в период работы Центра в качестве перепрофилированного под борьбу с COVID-19 учреждения.Нейропсихологами Центра разработана тест-система "Кнокс"- Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы. В сфере лечебной физкультуры была разработана и внедрена система оценки и формирования индивидуальной физической реабилитации в соответствии с концепцией Бернштейна Н.А. "О построении движения." Разработаны макеты медицинской документации процесса нейрореабилитации, внедрение которых проводится по всей России.В прошлом году на базе института клинической неврологии была разработана диагностическая платформа для исследования высших психических функций человека на основе комбинации нейропсихологических, визуализирующих, нейрофизиологических и мультиомиксных методов.В рамках программы по импортозамещению проектный офис Центра разрабатывает передовое отечественное медицинское оборудование для реабилитации и диагностики. Работа ведется в сотрудничестве в госкорпорациями "Ростех" и "Росатом".

https://ria.ru/20221105/plan-1829354206.html

https://ria.ru/20221029/zdorove-1827698468.html

https://ria.ru/20221108/rak-1829850118.html

https://ria.ru/20221103/lekarstvo-1828859738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий 2022-11-09T15:58 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вероника скворцова