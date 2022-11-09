https://ria.ru/20221109/erdogan-1830169158.html

Эрдоган хотел бы в рамках G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна

Эрдоган хотел бы в рамках G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна - РИА Новости, 09.11.2022

Эрдоган хотел бы в рамках G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна

Президент Турции Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны, рассчитывает на... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:32

2022-11-09T11:32

2022-11-09T11:46

бали

турция

большая двадцатка

саммит g20

владимир путин

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны, рассчитывает на встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки."Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в нуждающиеся страны - ред.) президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю, в Индонезии состоится саммит лидеров G-20, там, на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится", - сказал Киришчи в интервью телеканалу A haber.Путин заявил 31 октября заявил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.

https://ria.ru/20221108/zerno-1830000748.html

https://ria.ru/20221108/sunak-1830093635.html

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бали, турция, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган