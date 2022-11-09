https://ria.ru/20221109/dzhekson-1830202016.html
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов - РИА Новости, 09.11.2022
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов
Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
шоубиз
майкл джексон
лос-анджелес
новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста. Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены. Исполнитель скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет. Ранее Forbes назвал Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса за 2022 год. Наследники певца заработали 580 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл джексон, лос-анджелес, новости культуры
Шоубиз, Майкл Джексон, Лос-Анджелес, Новости культуры
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов
Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи артиста на миллион долларов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил
портал TMZ.
Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста.
Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.
Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены.
Исполнитель скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет.
Ранее Forbes назвал
Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса за 2022 год. Наследники певца заработали 580 миллионов долларов.