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Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов - РИА Новости, 09.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221109/dzhekson-1830202016.html
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов - РИА Новости, 09.11.2022
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов
Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:56
2022-11-09T13:56
шоубиз
майкл джексон
лос-анджелес
новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста. Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены. Исполнитель скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет. Ранее Forbes назвал Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса за 2022 год. Наследники певца заработали 580 миллионов долларов.
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майкл джексон, лос-анджелес, новости культуры
Шоубиз, Майкл Джексон, Лос-Анджелес, Новости культуры
13:56 09.11.2022
 
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов

Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи артиста на миллион долларов

© AP Photo / Alan GrethМайкл Джексон на сцене Лос-Анджелес Спортс Арена, 1988
Майкл Джексон на сцене Лос-Анджелес Спортс Арена, 1988 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Alan Greth
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ.
Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста.
Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.
Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены.
Исполнитель скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет.
Ранее Forbes назвал Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса за 2022 год. Наследники певца заработали 580 миллионов долларов.
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