https://ria.ru/20221109/dzhekson-1830202016.html

Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов

Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов - РИА Новости, 09.11.2022

Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов

Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:56

2022-11-09T13:56

2022-11-09T13:56

шоубиз

майкл джексон

лос-анджелес

новости культуры

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи и записи артиста, ущерб оценили в миллион долларов. Об этом сообщил портал TMZ. Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста. Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены. Исполнитель скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет. Ранее Forbes назвал Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса за 2022 год. Наследники певца заработали 580 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

майкл джексон, лос-анджелес, новости культуры