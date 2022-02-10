Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220210/dzhekson-1772011164.html
Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса
Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса - РИА Новости, 10.02.2022
Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса
Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:47
2022-02-10T10:47
шоубиз
шоу-бизнес
forbes
питер джексон
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772013280_0:10:2838:1606_1920x0_80_0_0_6649c618a73bf7fc9b8e6a658c431377.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года.Как сообщает издание, он занял первую строчку, заработав 580 миллионов долларов. Многие из опубликованного Forbes списка заняли позиции в топе благодаря доходам от принадлежащих им студий или прав на музыку. Так, Джексон осенью продал большую часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании по разработке программного обеспечения для видеоигр Unity за 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что он стал третьим в истории создателем фильмов среди миллиардеров после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.Второе место с заработком 435 миллионов долларов занял американский певец Брюс Спрингстин. Он в прошлом году продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment.Тройку рейтинга замкнул рэпер Jay-Z с суммой в 340 миллионов долларов. Он избавился в прошлом году от части акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.В десятку самых богатых знаменитостей за год также вошли актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер, музыкант Пол Саймон, актер и продюсер Тайлер Перри, вокалист группы One Republic Райан Теддер и исполнитель Боб Дилан.
https://ria.ru/20210819/gollivud-1746369338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772013280_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_2625e70cd6f7508fd912ea0e2674dfeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, forbes, питер джексон, знаменитости
10:47 10.02.2022
 
Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса

Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года

© AP Photo / Invision / Richard ShotwellНовозеландский кинорежиссер Питер Джексон
Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года.
Как сообщает издание, он занял первую строчку, заработав 580 миллионов долларов. Многие из опубликованного Forbes списка заняли позиции в топе благодаря доходам от принадлежащих им студий или прав на музыку. Так, Джексон осенью продал большую часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании по разработке программного обеспечения для видеоигр Unity за 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что он стал третьим в истории создателем фильмов среди миллиардеров после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.
Второе место с заработком 435 миллионов долларов занял американский певец Брюс Спрингстин. Он в прошлом году продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment.
Тройку рейтинга замкнул рэпер Jay-Z с суммой в 340 миллионов долларов. Он избавился в прошлом году от части акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРэпер Jay-Z
Рэпер Jay-Z - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Рэпер Jay-Z
В десятку самых богатых знаменитостей за год также вошли актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер, музыкант Пол Саймон, актер и продюсер Тайлер Перри, вокалист группы One Republic Райан Теддер и исполнитель Боб Дилан.
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 17:03Шоубиз
От Крейга до Паттинсона: стали известны самые "дорогие" актеры Голливуда
 
ШоубизШоу-бизнесForbesПитер ДжексонЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала