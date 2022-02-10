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Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса

Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса - РИА Новости, 10.02.2022

Forbes назвал Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса

Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:47

2022-02-10T10:47

2022-02-10T10:47

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса года.Как сообщает издание, он занял первую строчку, заработав 580 миллионов долларов. Многие из опубликованного Forbes списка заняли позиции в топе благодаря доходам от принадлежащих им студий или прав на музыку. Так, Джексон осенью продал большую часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании по разработке программного обеспечения для видеоигр Unity за 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что он стал третьим в истории создателем фильмов среди миллиардеров после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.Второе место с заработком 435 миллионов долларов занял американский певец Брюс Спрингстин. Он в прошлом году продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment.Тройку рейтинга замкнул рэпер Jay-Z с суммой в 340 миллионов долларов. Он избавился в прошлом году от части акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.В десятку самых богатых знаменитостей за год также вошли актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер, музыкант Пол Саймон, актер и продюсер Тайлер Перри, вокалист группы One Republic Райан Теддер и исполнитель Боб Дилан.

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шоу-бизнес, forbes, питер джексон, знаменитости