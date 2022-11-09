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Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/dnepr-1830317606.html
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра - РИА Новости, 10.11.2022
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T18:11
2022-11-10T00:00
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
днепр (река)
вооруженные силы рф
украина
сергей суровикин
россия
херсонская область
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Также необходимо убедиться, что все желающие мирные жители покинули правый берег, указал министр. Он подчеркнул, что российское командование должно принимать во внимание угрозу для гражданского населения.Кроме того, Шойгу добавил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы.Как доложил министру Суровикин, переход к линии обороны по левому берегу предлагается после всесторонней оценки ситуации на линии соприкосновения. Генерал назвал это решение "непростым", но подчеркнул, что благодаря этому удастся сохранить жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск. Суровикин указал, что держать солдат на правом берегу бесперспективно. При этом после перегруппировки высвободится часть сил и средств, которые задействуют для активных действий и наступления на других направлениях.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
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сергей шойгу, днепр (река), вооруженные силы рф, украина, сергей суровикин, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Днепр (река), Вооруженные силы РФ, Украина, Сергей Суровикин, Россия, Херсонская область
18:11 09.11.2022 (обновлено: 00:00 10.11.2022)
 
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Шойгу приказал на Херсонском направлении приступить к отводу войск за реку Днепр

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - поручил глава военного ведомства на командном пункте объединенной группировки войск.
Также необходимо убедиться, что все желающие мирные жители покинули правый берег, указал министр. Он подчеркнул, что российское командование должно принимать во внимание угрозу для гражданского населения.
Кроме того, Шойгу добавил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:07Специальная военная операция на Украине
Суровикин заявил о невозможности полноценно снабжать Херсон
Как доложил министру Суровикин, переход к линии обороны по левому берегу предлагается после всесторонней оценки ситуации на линии соприкосновения. Генерал назвал это решение "непростым", но подчеркнул, что благодаря этому удастся сохранить жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск. Суровикин указал, что держать солдат на правом берегу бесперспективно. При этом после перегруппировки высвободится часть сил и средств, которые задействуют для активных действий и наступления на других направлениях.
Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуДнепр (река)Вооруженные силы РФУкраинаСергей СуровикинРоссияХерсонская область
 
 
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