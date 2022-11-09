https://ria.ru/20221109/dnepr-1830317606.html

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра - РИА Новости, 10.11.2022

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T18:11

2022-11-09T18:11

2022-11-10T00:00

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

днепр (река)

вооруженные силы рф

украина

сергей суровикин

россия

херсонская область

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Также необходимо убедиться, что все желающие мирные жители покинули правый берег, указал министр. Он подчеркнул, что российское командование должно принимать во внимание угрозу для гражданского населения.Кроме того, Шойгу добавил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы.Как доложил министру Суровикин, переход к линии обороны по левому берегу предлагается после всесторонней оценки ситуации на линии соприкосновения. Генерал назвал это решение "непростым", но подчеркнул, что благодаря этому удастся сохранить жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск. Суровикин указал, что держать солдат на правом берегу бесперспективно. При этом после перегруппировки высвободится часть сил и средств, которые задействуют для активных действий и наступления на других направлениях.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

украина

россия

херсонская область

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сергей шойгу, днепр (река), вооруженные силы рф, украина, сергей суровикин, россия, херсонская область