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Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра

Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра

Войска РФ займут оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, маневр начнется в ближайшее время, доложил командующий Объединенной группировкой... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:26

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

безопасность

сергей шойгу

россия

херсон

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Войска РФ займут оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, маневр начнется в ближайшее время, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте."Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции", - сказал командующий.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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Кирилл Волков

сергей суровикин, безопасность, сергей шойгу, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр