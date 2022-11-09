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Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра
Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра
Войска РФ займут оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, маневр начнется в ближайшее время, доложил командующий Объединенной группировкой... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:08
2022-11-09T18:26
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
безопасность
сергей шойгу
россия
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Войска РФ займут оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, маневр начнется в ближайшее время, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте."Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции", - сказал командующий.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".
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сергей суровикин, безопасность, сергей шойгу, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
18:08 09.11.2022 (обновлено: 18:26 09.11.2022)
 
Суровикин предложил организовать оборону по левому берегу Днепра

Суровикин предложил организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Суровикин. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Войска РФ займут оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, маневр начнется в ближайшее время, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции", - сказал командующий.

Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр".
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинБезопасностьСергей ШойгуРоссияХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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