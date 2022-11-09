https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, а работу дипмиссии пытаются блокировать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:21
2022-11-09T09:21
2022-11-09T10:14
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, а работу дипмиссии пытаются блокировать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей", - заявил он."На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России", - добавил дипломат.Антонов отметил, что у ворот посольства бывают митинги, "когда эмоции захлестывают через край", а также что он лично сталкивался с угрозами."Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно", - резюмировал глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html
https://ria.ru/20221109/ssha-1830131649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анатолий антонов, россия
В мире, Анатолий Антонов, Россия
09:21 09.11.2022 (обновлено: 10:14 09.11.2022)
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
Посол Антонов: сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, а работу дипмиссии пытаются блокировать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей", - заявил он.
"На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России", - добавил дипломат.
Антонов отметил, что у ворот посольства бывают митинги, "когда эмоции захлестывают через край", а также что он лично сталкивался с угрозами.
"Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно", - резюмировал глава российской дипмиссии.