https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html

Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов

Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022

Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов

Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, а работу дипмиссии пытаются блокировать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:21

2022-11-09T09:21

2022-11-09T10:14

в мире

анатолий антонов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, а работу дипмиссии пытаются блокировать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей", - заявил он."На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России", - добавил дипломат.Антонов отметил, что у ворот посольства бывают митинги, "когда эмоции захлестывают через край", а также что он лично сталкивался с угрозами."Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно", - резюмировал глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

https://ria.ru/20221109/ssha-1830131649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анатолий антонов, россия