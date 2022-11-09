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СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте - РИА Новости, 09.11.2022
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:02
2022-11-09T23:02
2022-11-09T23:02
происшествия
александр бастрыкин
кронштадт
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее, сообщает пресс-служба ведомства."Главе ведомства будет доложено о ряде происшествий с несовершеннолетними в Санкт-Петербурге… Сообщалось, что в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее во время урока. Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Также отмечается, что 8 ноября в заброшенном доме на проспекте Стачек в Петербурге 17-летний учащийся одного из колледжей упал в шахту лифта. С переломами он был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Следственными органами по этому факту проводится проверка."Председатель СК России поручил и.о. руководителя городского следственного управления Парастаевой М.Г. выяснить все обстоятельства указанных происшествий и представить доклад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1830097322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, кронштадт, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в Кронштадте, где школьник ранил ножом девочку