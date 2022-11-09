https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте

СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте - РИА Новости, 09.11.2022

СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:02

2022-11-09T23:02

2022-11-09T23:02

происшествия

александр бастрыкин

кронштадт

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее, сообщает пресс-служба ведомства."Главе ведомства будет доложено о ряде происшествий с несовершеннолетними в Санкт-Петербурге… Сообщалось, что в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее во время урока. Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Также отмечается, что 8 ноября в заброшенном доме на проспекте Стачек в Петербурге 17-летний учащийся одного из колледжей упал в шахту лифта. С переломами он был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Следственными органами по этому факту проводится проверка."Председатель СК России поручил и.о. руководителя городского следственного управления Парастаевой М.Г. выяснить все обстоятельства указанных происшествий и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1830097322.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, кронштадт, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)