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СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте - РИА Новости, 09.11.2022
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СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте - РИА Новости, 09.11.2022
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:02
2022-11-09T23:02
происшествия
александр бастрыкин
кронштадт
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее, сообщает пресс-служба ведомства."Главе ведомства будет доложено о ряде происшествий с несовершеннолетними в Санкт-Петербурге… Сообщалось, что в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее во время урока. Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Также отмечается, что 8 ноября в заброшенном доме на проспекте Стачек в Петербурге 17-летний учащийся одного из колледжей упал в шахту лифта. С переломами он был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Следственными органами по этому факту проводится проверка."Председатель СК России поручил и.о. руководителя городского следственного управления Парастаевой М.Г. выяснить все обстоятельства указанных происшествий и представить доклад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1830097322.html
кронштадт
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происшествия, александр бастрыкин, кронштадт, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:02 09.11.2022
 
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в Кронштадте, где школьник ранил ножом девочку

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Кронштадте (Санкт-Петербург), где в одной из школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главе ведомства будет доложено о ряде происшествий с несовершеннолетними в Санкт-Петербурге… Сообщалось, что в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу и ранил ее во время урока. Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 8 ноября в заброшенном доме на проспекте Стачек в Петербурге 17-летний учащийся одного из колледжей упал в шахту лифта. С переломами он был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Следственными органами по этому факту проводится проверка.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя городского следственного управления Парастаевой М.Г. выяснить все обстоятельства указанных происшествий и представить доклад", - говорится в сообщении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 23:09
Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в самарской больнице
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинКронштадтСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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