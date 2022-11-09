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ГД приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу
ГД приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу - РИА Новости, 09.11.2022
ГД приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:27
2022-11-09T15:27
2022-11-09T15:47
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад.Устанавливается, что ребенок, "находящийся под опекой в семье, в том числе из приемной или патронатной семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье".Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи, добавлял он.Изменения вносятся в Семейный кодекс и в закон об образовании. Документ был внесен в Госдуму заксобранием Вологодской области и депутатом ГД Валентиной Артамоновой ("Единая Россия").
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общество, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, вологодская область, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, Вологодская область, Социальный навигатор, СН_Образование
15:27 09.11.2022 (обновлено: 15:47 09.11.2022)
ГД приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу
Госдума приняла закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу