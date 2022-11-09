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В Петербурге завели дело о преступном сообществе, раскрыв аферу в барах - РИА Новости, 09.11.2022
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В Петербурге завели дело о преступном сообществе, раскрыв аферу в барах
В Петербурге завели дело о преступном сообществе, раскрыв аферу в барах - РИА Новости, 09.11.2022
В Петербурге завели дело о преступном сообществе, раскрыв аферу в барах
Дела о преступном сообществе возбудили против 13 предполагаемых организаторов и участников аферы в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где состоятельных... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:01
2022-11-09T10:01
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Дела о преступном сообществе возбудили против 13 предполагаемых организаторов и участников аферы в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где состоятельных клиентов с помощью подставных спутниц подпаивали самодельным алкоголем и обирали, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Накануне ведомство рассказало о выявлении сети из девяти ночных баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, разлитом в гаражах на улице Руставели. Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые в период с августа 2021 по июнь 2022 года оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллионов рублей - по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проведено более 50 обысков."Восьмого ноября в отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). В организации схемы подозреваются двое мужчин, 1998 года рождения и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.В качестве подозреваемых в создании преступного сообщества также задержаны двое старших управляющих баров, администратор одного из заведений и два руководителя "сервиса" по приглашению подставных спутниц к нетрезвым клиентам.Еще шестеро - официант одного из баров, распорядительница и четыре девушки, игравшие роль спутниц посетителей - стали фигурантами уголовного дела об участии в преступном сообществе, уточняют в полиции. Они находятся под подпиской о невыезде.Ранее правоохранители информировали, что в гаражах в Калининском районе, где изготавливали алкогольные напитки для "подогрева" обманутых клиентов баров, обнаружили около 600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат. Там же нашлись специальные отдушки и эссенции, "превращавшие" разбавленный спирт в напитки, которые бармены потом разливали по бутылкам из-под виски и коньяка и подавали потенциальным жертвам аферы.
https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830108291.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
10:01 09.11.2022
 
В Петербурге завели дело о преступном сообществе, раскрыв аферу в барах

Обман клиентов ночных баров в Петербурге обернулся делом о создании преступного сообщества

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Дела о преступном сообществе возбудили против 13 предполагаемых организаторов и участников аферы в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где состоятельных клиентов с помощью подставных спутниц подпаивали самодельным алкоголем и обирали, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне ведомство рассказало о выявлении сети из девяти ночных баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, разлитом в гаражах на улице Руставели. Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые в период с августа 2021 по июнь 2022 года оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллионов рублей - по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проведено более 50 обысков.
"Восьмого ноября в отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). В организации схемы подозреваются двое мужчин, 1998 года рождения и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.
В качестве подозреваемых в создании преступного сообщества также задержаны двое старших управляющих баров, администратор одного из заведений и два руководителя "сервиса" по приглашению подставных спутниц к нетрезвым клиентам.
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Еще шестеро - официант одного из баров, распорядительница и четыре девушки, игравшие роль спутниц посетителей - стали фигурантами уголовного дела об участии в преступном сообществе, уточняют в полиции. Они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее правоохранители информировали, что в гаражах в Калининском районе, где изготавливали алкогольные напитки для "подогрева" обманутых клиентов баров, обнаружили около 600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат. Там же нашлись специальные отдушки и эссенции, "превращавшие" разбавленный спирт в напитки, которые бармены потом разливали по бутылкам из-под виски и коньяка и подавали потенциальным жертвам аферы.
 
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