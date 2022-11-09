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В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек - РИА Новости, 09.11.2022
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В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек
В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек - РИА Новости, 09.11.2022
В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек
Взрыв газа произошел в частном доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:40
2022-11-09T16:40
происшествия
магарамкентский район
махачкала
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава республики."Жертвами хлопка бытового газа в частном доме стала сегодня утром семья из села Оружба Магарамкентского района. Женщина 33 лет получила тяжелые ожоги 100% поверхности тела, несовместимые с жизнью, от которых она скончалась. Трое ее детей — ожоги кистей и лица, они сразу же были транспортированы в Ожоговый центр РКБ Махачкалы, где получают всю необходимую терапию. Сейчас жизни детей ничто не угрожает", — говорится в сообщении.Ещё одна девочка, дочь погибшей, не пострадала, находится под наблюдением в Магарамкентской районной больнице.
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происшествия, магарамкентский район, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Магарамкентский район, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
16:40 09.11.2022
 
В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек

В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава республики.
"Жертвами хлопка бытового газа в частном доме стала сегодня утром семья из села Оружба Магарамкентского района. Женщина 33 лет получила тяжелые ожоги 100% поверхности тела, несовместимые с жизнью, от которых она скончалась. Трое ее детей — ожоги кистей и лица, они сразу же были транспортированы в Ожоговый центр РКБ Махачкалы, где получают всю необходимую терапию. Сейчас жизни детей ничто не угрожает", — говорится в сообщении.
Ещё одна девочка, дочь погибшей, не пострадала, находится под наблюдением в Магарамкентской районной больнице.
Илья Фарбер - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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ПроисшествияМагарамкентский районМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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