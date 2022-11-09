https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html

В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек

В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек - РИА Новости, 09.11.2022

В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:40

2022-11-09T16:40

2022-11-09T16:40

происшествия

магарамкентский район

махачкала

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава республики."Жертвами хлопка бытового газа в частном доме стала сегодня утром семья из села Оружба Магарамкентского района. Женщина 33 лет получила тяжелые ожоги 100% поверхности тела, несовместимые с жизнью, от которых она скончалась. Трое ее детей — ожоги кистей и лица, они сразу же были транспортированы в Ожоговый центр РКБ Махачкалы, где получают всю необходимую терапию. Сейчас жизни детей ничто не угрожает", — говорится в сообщении.Ещё одна девочка, дочь погибшей, не пострадала, находится под наблюдением в Магарамкентской районной больнице.

https://ria.ru/20221109/farber-1830200501.html

магарамкентский район

махачкала

россия

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происшествия, магарамкентский район, махачкала, республика дагестан, россия