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Биография Виктора Черкесова - РИА Новости, 09.11.2022
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Биография Виктора Черкесова
Биография Виктора Черкесова - РИА Новости, 09.11.2022
Биография Виктора Черкесова
Первый руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России, существовала в 2003-2016 годах) Виктор Васильевич Черкесов родился 13... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:32
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справки
виктор черкесов
санкт-петербург
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Первый руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России, существовала в 2003-2016 годах) Виктор Васильевич Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).Служил в армии, работал в прокуратуре Ленинграда.С 1975 года в органах госбезопасности – оперуполномоченный, следователь, начальник отделения, замначальника отдела, начальник отдела, начальник следственной службы Ленинградского управления КГБ. Расследовал дела о коррупции, шпионаже, об антисоветской деятельности, о контрабанде.С 1992 по 1998 год – начальник Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член коллегии ФСБ России.В 1998-2000 годах – первый заместитель директора ФСБ России.В 2000-2003 годах – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.С 2003 по 2008 год – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ. Одновременно в 2007-2008 годах – председатель Государственного антинаркотического комитета РФ. В мае 2008 года был назначен главой Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств РФ. В июне 2010 года был освобожден от должности. В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, занимал должность первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.9 ноября 2022 года стало известно, что Виктор Черкесов скончался. Виктор Черкесов имел звания генерал-полковника запаса и генерала полиции в отставке. Являлся заслуженным юристом РФ и почетным сотрудником контрразведки.Был награжден орденами Красной Звезды (1984, за расследование дела о шпионаже), "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, а также медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, виктор черкесов, санкт-петербург
Справки, Виктор Черкесов, Санкт-Петербург
11:32 09.11.2022
 

Биография Виктора Черкесова

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВиктор Черкесов
Виктор Черкесов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Виктор Черкесов
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Первый руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России, существовала в 2003-2016 годах) Виктор Васильевич Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Служил в армии, работал в прокуратуре Ленинграда.
С 1975 года в органах госбезопасности – оперуполномоченный, следователь, начальник отделения, замначальника отдела, начальник отдела, начальник следственной службы Ленинградского управления КГБ. Расследовал дела о коррупции, шпионаже, об антисоветской деятельности, о контрабанде.
С 1992 по 1998 год – начальник Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член коллегии ФСБ России.
В 1998-2000 годах – первый заместитель директора ФСБ России.
В 2000-2003 годах – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
С 2003 по 2008 год – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ. Одновременно в 2007-2008 годах – председатель Государственного антинаркотического комитета РФ.
В мае 2008 года был назначен главой Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств РФ. В июне 2010 года был освобожден от должности.
В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, занимал должность первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
9 ноября 2022 года стало известно, что Виктор Черкесов скончался.
Виктор Черкесов имел звания генерал-полковника запаса и генерала полиции в отставке. Являлся заслуженным юристом РФ и почетным сотрудником контрразведки.
Был награжден орденами Красной Звезды (1984, за расследование дела о шпионаже), "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, а также медалями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВиктор ЧеркесовСанкт-Петербург
 
 
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