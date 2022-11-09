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Умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости, 09.11.2022
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Умер экс-директор ФСКН Черкесов
Умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости, 09.11.2022
Умер экс-директор ФСКН Черкесов
В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:23
2022-11-09T11:49
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
политика
россия
виктор черкесов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, затем ее функции передали МВД.Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ. Работал в прокуратуре и в управлении КГБ СССР по Ленинграду.В 1990-е возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с августа 1998 года, сразу после назначения Владимира Путина директором ФСБ, стал его первым заместителем.С 2000 по 2003 год Черкесов работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, в марте 2003-го — возглавил Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, позднее реорганизованный в федеральную службу. Черкесов руководил ведомством до 2008 года.
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федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, политика, россия, виктор черкесов, александр хинштейн
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Политика, Россия, Виктор Черкесов, Александр Хинштейн
10:23 09.11.2022 (обновлено: 11:49 09.11.2022)
 
Умер экс-директор ФСКН Черкесов

Бывший руководитель ФСКН и экс-полпред Путина в СЗФО Черкесов умер на 73-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкВиктор Черкесов
Виктор Черкесов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Виктор Черкесов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО", — говорится в публикации.
ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, затем ее функции передали МВД.
Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ. Работал в прокуратуре и в управлении КГБ СССР по Ленинграду.
В 1990-е возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с августа 1998 года, сразу после назначения Владимира Путина директором ФСБ, стал его первым заместителем.
С 2000 по 2003 год Черкесов работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, в марте 2003-го — возглавил Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, позднее реорганизованный в федеральную службу. Черкесов руководил ведомством до 2008 года.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВиктор Черкесов
Виктор Черкесов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Виктор Черкесов
 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФПолитикаРоссияВиктор ЧеркесовАлександр Хинштейн
 
 
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