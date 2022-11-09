https://ria.ru/20221109/cherkesov-1830150276.html
Умер экс-директор ФСКН Черкесов
Умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости, 09.11.2022
Умер экс-директор ФСКН Черкесов
В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:23
2022-11-09T10:23
2022-11-09T11:49
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
политика
россия
виктор черкесов
александр хинштейн
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, затем ее функции передали МВД.Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ. Работал в прокуратуре и в управлении КГБ СССР по Ленинграду.В 1990-е возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с августа 1998 года, сразу после назначения Владимира Путина директором ФСБ, стал его первым заместителем.С 2000 по 2003 год Черкесов работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, в марте 2003-го — возглавил Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, позднее реорганизованный в федеральную службу. Черкесов руководил ведомством до 2008 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, политика, россия, виктор черкесов, александр хинштейн
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Политика, Россия, Виктор Черкесов, Александр Хинштейн
10:23 09.11.2022 (обновлено: 11:49 09.11.2022)
Умер экс-директор ФСКН Черкесов
Бывший руководитель ФСКН и экс-полпред Путина в СЗФО Черкесов умер на 73-м году жизни