https://ria.ru/20221109/cherkesov-1830150276.html

Умер экс-директор ФСКН Черкесов

Умер экс-директор ФСКН Черкесов - РИА Новости, 09.11.2022

Умер экс-директор ФСКН Черкесов

В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:23

2022-11-09T10:23

2022-11-09T11:49

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

политика

россия

виктор черкесов

александр хинштейн

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, затем ее функции передали МВД.Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ. Работал в прокуратуре и в управлении КГБ СССР по Ленинграду.В 1990-е возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с августа 1998 года, сразу после назначения Владимира Путина директором ФСБ, стал его первым заместителем.С 2000 по 2003 год Черкесов работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, в марте 2003-го — возглавил Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, позднее реорганизованный в федеральную службу. Черкесов руководил ведомством до 2008 года.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, политика, россия, виктор черкесов, александр хинштейн