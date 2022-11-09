https://ria.ru/20221109/briks-1830251664.html

Американские СМИ признали, что БРИКС обыграл США

Американские СМИ признали, что БРИКС обыграл США - РИА Новости, 09.11.2022

Американские СМИ признали, что БРИКС обыграл США

Группа БРИКС привлекает все больше развивающихся стран, пока США с трудом продвигают свою глобальную повестку с помощью западноориентированных блоков, пишет... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:18

2022-11-09T15:18

2022-11-09T16:15

в мире

цены на нефть

джо байден

владимир путин

саудовская аравия

россия

сша

опек

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа БРИКС привлекает все больше развивающихся стран, пока США с трудом продвигают свою глобальную повестку с помощью западноориентированных блоков, пишет Newsweek.По мнению автора статьи Тома О'Коннора, причиной такого процесса следует считать нежелание государств вписываться в американскую парадигму поведения."Хотя БРИКС не является формальным альянсом, а между членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом", — подчеркнул обозреватель.Журналист напомнил, что в июне Аргентина и Иран подали заявки на вступление в организацию, а уже в следующем месяце участием в блоке заинтересовались Египет, Саудовская Аравия и Турция. Однако особое внимание О'Коннор обратил на заявление Алжира, в понедельник отправившего заявку на вступление в БРИКС."В то время как ЕС изо всех сил пытался отучить себя от российской энергии, эта североафриканская страна была среди обсуждаемых альтернатив, даже несмотря на то, что она продолжает укреплять связи с Москвой и отказывается принимать какие-либо карательные меры в ответ на конфликт на Украине", — заметил он.Также Запад испытывает тревожность от перспективы присоединения к БРИКС Саудовской Аравии — еще одной нефтедобывающей державы, подчеркнул О'Коннор."Спустя несколько недель после того, как ОПЕК+ решила сократить мировую добычу нефти на два миллиона баррелей, подорвав и без того натянутые отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, поскольку президент Джо Байден боролся за снижение цен на топливо, президент России Владимир Путин открыто поддержал идею присоединения Саудовской Аравии к БРИКС", — напомнил журналист.Как заявил в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.Сейчас в экономический блок входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20221108/briks-1829924090.html

https://ria.ru/20221025/iran-1826443970.html

https://ria.ru/20220927/izolyatsiya-1819725371.html

саудовская аравия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, владимир путин, саудовская аравия, россия, сша, опек, евросоюз, брикс