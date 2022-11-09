15:18 09.11.2022 (обновлено: 16:15 09.11.2022)
Американские СМИ признали, что БРИКС обыграл США
Newsweek признали, что БРИКС привлекает мир больше объединений под руководством США
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Символика БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа БРИКС привлекает все больше развивающихся стран, пока США с трудом продвигают свою глобальную повестку с помощью западноориентированных блоков, пишет Newsweek.
По мнению автора статьи Тома О'Коннора, причиной такого процесса следует считать нежелание государств вписываться в американскую парадигму поведения.
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"Хотя БРИКС не является формальным альянсом, а между членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом", — подчеркнул обозреватель.
Журналист напомнил, что в июне Аргентина и Иран подали заявки на вступление в организацию, а уже в следующем месяце участием в блоке заинтересовались Египет, Саудовская Аравия и Турция. Однако особое внимание О'Коннор обратил на заявление Алжира, в понедельник отправившего заявку на вступление в БРИКС.
"В то время как ЕС изо всех сил пытался отучить себя от российской энергии, эта североафриканская страна была среди обсуждаемых альтернатив, даже несмотря на то, что она продолжает укреплять связи с Москвой и отказывается принимать какие-либо карательные меры в ответ на конфликт на Украине", — заметил он.
Также Запад испытывает тревожность от перспективы присоединения к БРИКС Саудовской Аравии — еще одной нефтедобывающей державы, подчеркнул О'Коннор.
"Спустя несколько недель после того, как ОПЕК+ решила сократить мировую добычу нефти на два миллиона баррелей, подорвав и без того натянутые отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, поскольку президент Джо Байден боролся за снижение цен на топливо, президент России Владимир Путин открыто поддержал идею присоединения Саудовской Аравии к БРИКС", — напомнил журналист.
Как заявил в сентябре замглавы МИД Сергей Рябков, полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС. Он отметил, что лидеры государств, входящих в объединение, летом поручили разработать процедуру принятия новых членов. При этом Рябков подчеркивал, что Москва приветствует перспективу расширения блока, но быстрых решений ждать не стоит.
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