14:53 09.11.2022 (обновлено: 15:24 09.11.2022)
МАГАТЭ утверждает, что не нашло признаков подготовки Киевом "грязной бомбы"
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что не нашел признаков подготовки "грязной бомбы" на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 ноя - РИА Новости. После сообщений о "грязной бомбе" МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов, в ходе инспекции специалисты не смогли обнаружить признаки ее подготовки, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27).
"Мы немедленно, в пределах нескольких дней, МАГАТЭ собрала специальную команду экспертов для изучения трех объектов... И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению", - сказал Гросси, комментируя сообщения о подготовке "грязной бомбы".
Конференция COP27 проходит в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Позже эксперты МАГАТЭ провели проверку на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.