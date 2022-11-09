https://ria.ru/20221109/blagoveschensk-1830110663.html

Депутат гордумы Благовещенска скончался за рулем своего автомобиля

Депутат гордумы Благовещенска скончался за рулем своего автомобиля - РИА Новости, 09.11.2022

Депутат гордумы Благовещенска скончался за рулем своего автомобиля

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов в возрасте 44 лет умер за рулем своего автомобиля Infiniti. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T04:33

2022-11-09T04:33

2022-11-09T05:16

происшествия

авто

благовещенск

амурская область

михайловский район

гибдд мвд рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов в возрасте 44 лет умер за рулем своего автомобиля Infiniti.По данным ГИБДД по Амурской области, инцидент произошел 7 ноября в Михайловском районе. Машина Infiniti FX-35 съехала в кювет. Водитель автомобиля 1978 года рождения скончался. По словам очевидцев, опубликованных в соцсетях, водитель, скорее всего, умер еще до того, как слетел с трассы.В городской думе РИА Новости подтвердили, что Infiniti управлял депутат Попов."Да, подтверждаем, что за рулём автомобиля был Георгий Анатольевич", - сказала пресс-секретарь гордумы Ирина Кириенко.Причины смерти пока не известны, отсутствует заключения медиков, уточнила Кириенко.Георгий Попов родился в 1978 году в Благовещенске. Был генеральным директором ООО "Аварийная диспетчерская служба" и ООО "Коммунальное сетевое предприятие". Депутатом городской думы Попов стал в сентябре 2020 года в результате довыборов в представительный орган.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/dtp-1797465440.html

благовещенск

амурская область

михайловский район

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происшествия, авто, благовещенск, амурская область, михайловский район, гибдд мвд рф