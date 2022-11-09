https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html

В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах

В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах - РИА Новости, 09.11.2022

В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, обвинив ее в лицемерной поддержке нацистского... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:50

2022-11-09T13:50

2022-11-09T14:19

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, обвинив ее в лицемерной поддержке нацистского киевского режима."Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для Холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам", — написала она.Но на самом деле политик не извлекла уроков из прошлого, указали пользователи."Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать", — отметил SchoenekY."Нацисты, то есть как и на Украине?" — прокомментировал другой юзер."Именно это вы и поддерживаете на Украине", — написал MartinSchmidt67."Прошу, разберитесь с проблемой нацизма на Украине и не замалчивайте ее!" — потребовал еще один читатель."Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как Мельник? Этот так лицемерно", — пожаловалась sarcasm_queen.Ночью 9 ноября 1938, известной как "Хрустальная ночь", по всей Германии прошли еврейские погромы, осуществленные военизированными нацистскими штурмовыми отрядами и гражданскими лицами.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221106/propast-1829489146.html

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825730114.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830148277.html

украина

германия

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в мире, анналена бербок, владимир путин, украина, германия, москва, twitter, мид германии