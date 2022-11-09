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В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах - РИА Новости, 09.11.2022
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В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах
В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах - РИА Новости, 09.11.2022
В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах
Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, обвинив ее в лицемерной поддержке нацистского... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:50
2022-11-09T14:19
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, обвинив ее в лицемерной поддержке нацистского киевского режима."Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для Холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам", — написала она.Но на самом деле политик не извлекла уроков из прошлого, указали пользователи."Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать", — отметил SchoenekY."Нацисты, то есть как и на Украине?" — прокомментировал другой юзер."Именно это вы и поддерживаете на Украине", — написал MartinSchmidt67."Прошу, разберитесь с проблемой нацизма на Украине и не замалчивайте ее!" — потребовал еще один читатель."Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как Мельник? Этот так лицемерно", — пожаловалась sarcasm_queen.Ночью 9 ноября 1938, известной как "Хрустальная ночь", по всей Германии прошли еврейские погромы, осуществленные военизированными нацистскими штурмовыми отрядами и гражданскими лицами.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221106/propast-1829489146.html
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в мире, анналена бербок, владимир путин, украина, германия, москва, twitter, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, Украина, Германия, Москва, Twitter, МИД Германии
13:50 09.11.2022 (обновлено: 14:19 09.11.2022)
 
В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии за публикацию о нацизме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, обвинив ее в лицемерной поддержке нацистского киевского режима.
"Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для Холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам", — написала она.
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Но на самом деле политик не извлекла уроков из прошлого, указали пользователи.
"Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать", — отметил SchoenekY.
"Нацисты, то есть как и на Украине?" — прокомментировал другой юзер.
"Именно это вы и поддерживаете на Украине", — написал MartinSchmidt67.
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"Прошу, разберитесь с проблемой нацизма на Украине и не замалчивайте ее!" — потребовал еще один читатель.
"Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как Мельник? Этот так лицемерно", — пожаловалась sarcasm_queen.

"Почему же вы тогда поддерживаете нацистов на Украине? Нет никакой разницы, это так же уродливо и мерзко", — подытожил KMezzone.

Ночью 9 ноября 1938, известной как "Хрустальная ночь", по всей Германии прошли еврейские погромы, осуществленные военизированными нацистскими штурмовыми отрядами и гражданскими лицами.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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