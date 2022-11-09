https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html

В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку

В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку - РИА Новости, 09.11.2022

В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку

Российские войска не позволили ВСУ прорвать линию обороны в районе Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:54

2022-11-09T08:54

2022-11-09T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ прорвать линию обороны в районе Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он уточнил, что украинские войска понесли большие потери.О том, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки, Стремоусов сообщил накануне вечером. Как отмечал глава местной администрации Юрий Барбашов, жители видели танки в центре города. Он уточнил, что информации немного, поскольку из-за перебоев в работе мобильных операторов связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область