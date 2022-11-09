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В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html
В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку
В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку - РИА Новости, 09.11.2022
В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку
Российские войска не позволили ВСУ прорвать линию обороны в районе Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:54
2022-11-09T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ прорвать линию обороны в районе Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он уточнил, что украинские войска понесли большие потери.О том, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки, Стремоусов сообщил накануне вечером. Как отмечал глава местной администрации Юрий Барбашов, жители видели танки в центре города. Он уточнил, что информации немного, поскольку из-за перебоев в работе мобильных операторов связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
08:54 09.11.2022 (обновлено: 09:43 09.11.2022)
 
В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку

Стремоусов заявил, что российские силы в Херсонской области отбили атаку ВСУ на Снигиревку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска не позволили ВСУ прорвать линию обороны в районе Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Атака на Снигиревку отбита. Все нормально", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские войска понесли большие потери.
О том, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки, Стремоусов сообщил накануне вечером. Как отмечал глава местной администрации Юрий Барбашов, жители видели танки в центре города. Он уточнил, что информации немного, поскольку из-за перебоев в работе мобильных операторов связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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