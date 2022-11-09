https://ria.ru/20221109/snigirevka-1830102459.html

Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте

Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте - РИА Новости, 09.11.2022

Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте

Бой произошел в городской черте Снигиревки (Херсонская область), жители города сообщают, что днём во вторник видели танки в центре города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:39

2022-11-09T00:39

2022-11-09T04:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Бой произошел в городской черте Снигиревки (Херсонская область), жители города сообщают, что днём во вторник видели танки в центре города, сообщил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов."Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - сказал Барбашов.По его словам, связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов.

https://ria.ru/20221109/ataka-1830100592.html

херсонская область

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херсонская область