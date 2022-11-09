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Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/snigirevka-1830102459.html
Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте
Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте - РИА Новости, 09.11.2022
Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте
Бой произошел в городской черте Снигиревки (Херсонская область), жители города сообщают, что днём во вторник видели танки в центре города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:39
2022-11-09T04:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
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ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Бой произошел в городской черте Снигиревки (Херсонская область), жители города сообщают, что днём во вторник видели танки в центре города, сообщил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов."Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - сказал Барбашов.По его словам, связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов.
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
00:39 09.11.2022 (обновлено: 04:26 09.11.2022)
 
Мэр Снигиревки сообщил о бое и танках в городcкой черте

Мэр Снигиревки Барбашов: бой произошел в городской черте, жители видели танки в центре

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанки Т-64 на Украине
Танки Т-64 на Украине - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танки Т-64 на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 9 ноя – РИА Новости. Бой произошел в городской черте Снигиревки (Херсонская область), жители города сообщают, что днём во вторник видели танки в центре города, сообщил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов.
"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - сказал Барбашов.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
00:03Специальная военная операция на Украине
Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области
По его словам, связь с оставшимися в городе жителями нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
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