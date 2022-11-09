https://ria.ru/20221109/antonov-1830114769.html
Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев
Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев - РИА Новости, 09.11.2022
Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев
США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T06:06
2022-11-09T06:06
2022-11-09T06:19
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он перечислил причины подобной линии поведения США, в числе которых - экономические интересы."Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного", - заявил Антонов.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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анатолий антонов, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато
Анатолий Антонов, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО
06:06 09.11.2022 (обновлено: 06:19 09.11.2022)
Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев
Посол Антонов: США стремятся "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией "до последнего украинца", - сказал дипломат.
Он перечислил причины подобной линии поведения США, в числе которых - экономические интересы.
"Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного", - заявил Антонов.
После того, как президент РФ Владимир Путин
24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине
, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.