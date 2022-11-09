https://ria.ru/20221109/antonov-1830114769.html

Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев - РИА Новости, 09.11.2022

Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T06:06

2022-11-09T06:06

2022-11-09T06:19

анатолий антонов

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он перечислил причины подобной линии поведения США, в числе которых - экономические интересы."Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного", - заявил Антонов.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829303538.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато